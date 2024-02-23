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Нова таблиця коефіцієнтів УЄФА — Україна втратила місце у Лізі чемпіонів

23 лютого 2024 09:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Нова таблиця коефіцієнтів УЄФА — Україна втратила місце у Лізі чемпіонів
Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Боротьба за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі стане ще більш безкомпромісною. Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" змагатимуться за єдину путівку до Ліги чемпіонів.

Україна втратить право представляти стану в ЛЧ двома клубами, повідомляє портал Новини.LIVE.

За підсумками єврокубкового тижня Україна не набрала очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Донецький "Шахтар" програв французькому "Марселю" та вибув із Ліги Європи на стадії 1/8 плей-офф турніру. Це негативно вплине на майбутню участь українських клубів у Лізі чемпіонів.

Шахтар Донецьк
Футболісти "Шахтаря" у Марселі. Фото: пресслужба клубу

У ЛЧ гратиме лише чемпіон УПЛ

Після поразки "Шахтаря" у Франції кількість загальних балів України у таблиці коефіцієнтів УЄФА не змінилася і залишилася на позначці 28,000. Це відповідає 18 місцю у самому рейтингу.

У сезоні-2023/2024 українські клуби набрали 20,5 очка (4,100 бала). Це означає, що Україна не зможе піднятися вище за 18 місце за підсумками сезону.

Таким чином, наша країна втратить одну квоту в єврокубках загалом (чотири клуби замість п'яти). Зокрема, це стосується Ліги чемпіонів (один представник замість двох). Скорочення єврокубкової квоти почне діяти із сезону 2025/26.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА
Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Фото: скриншот УЄФА

Чемпіон України стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду ЛЧ, клуб у Лізі Європи розпочне боротьбу за трофей із першого кваліфай-раунду. Два клуби у Лізі Конференцій розпочнуть боротьбу з другого раунду.

Востаннє один учасник від України грав у Лізі чемпіонів у сезоні 1999/2000.

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спорт
футбол
ФК Шахтар
Ліга чемпіонів
Динамо

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