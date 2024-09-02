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Оболонь уволила главного тренера — известна реакция Иващенко

2 сентября 2024 23:39
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Оболонь уволила Валерия Иващенко после серии поражений
Валерий Иващенко. Фото: "Оболонь"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

После серии поражений на старте сезона киевская "Оболонь" оказалась на дне турнирной таблицы. Поэтому руководство клуба уволило главного тренера Валерия Иващенко.

Свое увольнение бывший главный тренер подтвердил в интервью порталу Sport.ua.

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Валерий Иващенко. Фото: "Оболонь"

Увольнение стало неожиданностью

Иващенко рассказал, что узнал о своем увольнении с должности главного тренера "Оболони" во время встречи с директором клуба Александром Ризниченко. После обсуждения выступлений команды на старте чемпионата функционер сообщил, что клуб больше не заинтересован в его услугах.

Молодой специалист отметил, что это решение стало для него неожиданностью, поскольку кроме матча с "Полесьем", где у команды не было достаточно времени на подготовку, они показали хорошую игру.

На вопрос о дальнейших планах Иващенко отметил, что не получал предложений остаться в структуре клуба. Он добавил, что подпишет заявление об увольнении только после полного расчета по контракту, который у него с "Оболонью" еще на год.

Также Иващенко сообщил, что тренировки будет проводить его помощник Александр Антоненко.

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