Оболонь уволила Валерия Иващенко после серии поражений

Валерий Иващенко. Фото: "Оболонь"

После серии поражений на старте сезона киевская "Оболонь" оказалась на дне турнирной таблицы. Поэтому руководство клуба уволило главного тренера Валерия Иващенко.

Свое увольнение бывший главный тренер подтвердил в интервью порталу Sport.ua.

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Валерий Иващенко. Фото: "Оболонь"

Увольнение стало неожиданностью

Иващенко рассказал, что узнал о своем увольнении с должности главного тренера "Оболони" во время встречи с директором клуба Александром Ризниченко. После обсуждения выступлений команды на старте чемпионата функционер сообщил, что клуб больше не заинтересован в его услугах.

Молодой специалист отметил, что это решение стало для него неожиданностью, поскольку кроме матча с "Полесьем", где у команды не было достаточно времени на подготовку, они показали хорошую игру.

На вопрос о дальнейших планах Иващенко отметил, что не получал предложений остаться в структуре клуба. Он добавил, что подпишет заявление об увольнении только после полного расчета по контракту, который у него с "Оболонью" еще на год.

Также Иващенко сообщил, что тренировки будет проводить его помощник Александр Антоненко.

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