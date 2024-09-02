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Оболонь звільнила головного тренера — відома реакція Іващенка

2 вересня 2024 23:39
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Оболонь звільнила Валерія Іващенка після серії поразок
Валерій Іващенко. Фото: "Оболонь"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Після серії поразок на старті сезону київська "Оболонь" опинилася на дні турнірної таблиці. Тому керівництво клубу звільнило головного тренера Валерія Іващенко.

Своє звільнення колишній головний тренер підтвердив в інтерв’ю порталу Sport.ua.

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Валерій Іващенко. Фото: "Оболонь"

Звільнення стало несподіванкою

Іващенко розповів, що дізнався про своє звільнення з посади головного тренера "Оболоні" під час зустрічі з директором клубу Олександром Різниченком. Після обговорення виступів команди на старті чемпіонату функціонер повідомив, що клуб більше не зацікавлений у його послугах.

Молодий фахівець зазначив, що це рішення стало для нього несподіванкою, оскільки крім матчу з "Поліссям", де команда не мала достатньо часу на підготовку, вони показали хорошу гру.  

На запитання про подальші плани, Іващенко зазначив, що не отримував пропозицій залишитися в структурі клубу. Він додав, що підпише заяву про звільнення лише після повного розрахунку за контрактом, який у нього з "Оболонню" ще на рік.

Також Іващенко повідомив, що тренування проводитиме його помічник Олександр Антоненко.

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