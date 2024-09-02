Оболонь звільнила Валерія Іващенка після серії поразок

Валерій Іващенко. Фото: "Оболонь"

Після серії поразок на старті сезону київська "Оболонь" опинилася на дні турнірної таблиці. Тому керівництво клубу звільнило головного тренера Валерія Іващенко.

Своє звільнення колишній головний тренер підтвердив в інтерв’ю порталу Sport.ua.

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Валерій Іващенко. Фото: "Оболонь"

Звільнення стало несподіванкою

Іващенко розповів, що дізнався про своє звільнення з посади головного тренера "Оболоні" під час зустрічі з директором клубу Олександром Різниченком. Після обговорення виступів команди на старті чемпіонату функціонер повідомив, що клуб більше не зацікавлений у його послугах.

Молодий фахівець зазначив, що це рішення стало для нього несподіванкою, оскільки крім матчу з "Поліссям", де команда не мала достатньо часу на підготовку, вони показали хорошу гру.

На запитання про подальші плани, Іващенко зазначив, що не отримував пропозицій залишитися в структурі клубу. Він додав, що підпише заяву про звільнення лише після повного розрахунку за контрактом, який у нього з "Оболонню" ще на рік.

Також Іващенко повідомив, що тренування проводитиме його помічник Олександр Антоненко.

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