Сборная беженцев на Олимпиаде-2024 завоевала первую в истории медаль

Камерунская боксерша Синди Нгамба. Фото: AP

На Олимпийских Играх в Париже В этом году первую свою медаль в истории получила сборная из беженцев. Ее получила боксер из Камеруна Синди Нгамба.

Об этом пишет TRIBUNA.COM в понедельник, 5 августа.

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Команда беженцев состоится в 2016 году и состоит из спортсменов, которые были вынуждены покинуть собственную родину.

На Олимпиаде боксер из Камеруна Синди Нгамба в весовой категории до 75 кг единогласным решением судей победила француженку Давину Мишель и вышла в полуфинал.

Как известно, спортсменка в 10-летнем возрасте вместе с родными переехала в Великобританию, где начала заниматься боксом. Она тренируется с боксерской командой Соединенного Королевства, однако не может выступать под его флагом, потому что не имеет паспорта.

В возрасте 18 лет она признала свою гомосексуальность, а поскольку в Камеруне это находится под запретом и угрожает заключением — она проявила нежелание возвращаться на родину.

Далее, чтобы пройти в финал и сразиться за золото, ей нужно будет победить спортсменку с Панамы Атейну Байлон.

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