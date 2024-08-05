Збірна біженців на Олімпіаді-2024 здобула першу в історії медаль

Камерунська боксерка Сінді Нгамба. Фото: AP

На Олімпійських Іграх у Парижі цього року першу свою медаль в історії отримала збірна з біженців. Її здобула боксерка з Камеруну Сінді Нгамба.

Про це пише TRIBUNA.COM у понеділок, 5 серпня.

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Команда біженців складається була заснована у 2016 році та складається зі спортсменів, які були вимушені покинути власну батьківщину.

На Олімпіаді боксерка з Камеруну Сінді Нгамба у ваговій категорії до 75 кг одноголосним рішенням суддів перемогла француженку Давіну Мішель і вийшла до півфіналу.

Як відомо, спортсменка у 10-річному віці разом з рідними переїхала до Великої Британії, де почала займатися боксом. Вона тренується з боксерською командою Сполученого Королівства, однак не може виступати під його прапором, бо немає паспорта.

У віці 18 років вона визнала свою гомосексуальність, а оскільки в Камеруні це знаходиться під забороною і загрожує ув'язненням — вона виявила небажання повертатися на батьківщину.

Далі, аби пройти до фіналу та позмагатися за золото, їй потрібно буде перемогти спортсменку з Панами Атейну Байлон.

Під час Ігор боксерка стала прапороносцем серед 37 учасників команди під час урочистого запливу національних команд Сеною.

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