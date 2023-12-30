Пеле, Мухаммед Али и Брайант — где оказались рядом легенды спорта.

Мохаммед Али. Фото: Twitter/nickspartan01

Звездная компания из Пеле, Мухаммеда Али, Коби Брайанта и Майкла Джордана оказалась вместе на спине бразильского вингера Реала Винисиуса Джуниора. Игрок сборной Бразилии набил себе новую татуировку.

Почему именно такой сюжет выбрал Винисиус в материале Новини.LIVE.

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Спина Винисиуса Джуниора. Фото: Instagram

Также на спине игрока набиты надписи: "ментальность" и "жизнь чернокожих важны".

Винисиус скоро вернется на поле

В текущем сезоне на счету 23-летнего бразильца четыре гола и один ассист в десяти матчах Ла Лиги. Напомним, Винисиус получил травму в середине ноября в первом тайме выездного матча сборной Бразилии против Колумбии (1:2). Сначала ожидалось, что он пропустит не менее двух месяцев, однако вингер восстановился быстрее срока.

Джуниор проходил программу восстановления вместе с Камавингой, также получивший повреждение в ноябре, в США на клубной базе Лос-Анджелес Гэлакси. Еще 26 декабря стало известно, что француз, скорее всего, будет готов сыграть против Мальорки в первом матче Реала в 2024 году.

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