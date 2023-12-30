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Пеле, Мухаммед Алі та Брайант — де опинилися поруч легенди спорту

30 грудня 2023 18:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Пеле, Мухаммед Алі та Брайант — де опинилися поруч легенди спорту
Мухаммед Алі. Фото: Twitter/nickspartan01
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Зіркова компанія з Пеле, Мухаммеда Алі, Кобі Брайанта та Майкла Джордана опинилась разом на спині бразильського вінгера Реалу Вінісіуса Джуніора. Гравець збірної Бразилії набив собі нове та велике татуювання.

Чому саме такий сюжет обрав Вінісіус, в матеріалі Новини.LIVE. 

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Спина Вінісіуса Джуніора. Фото: Instagram

Також на спині гравця набиті написи: "ментальність" і "життя чорношкірих важливі".

Вінісіус незабаром повернеться на поле

У поточному сезоні на рахунку 23-річного бразильця чотири голи та один асист у десяти матчах Ла Ліги. Нагадаємо, Вінісіус отримав травму в середині листопада у першому таймі виїзного матчу збірної Бразилії проти Колумбії (1:2). Спочатку очікувалося, що він пропустить не менше двох місяців, проте вінгер відновився швидше за термін.

Джуніор проходив програму відновлення разом із Камавінгою, який також отримав пошкодження у листопаді, у США на клубній базі Лос-Анджелес Гелаксі. Ще 26 грудня стало відомо, що француз, найімовірніше, буде готовий зіграти проти Мальорки у першому матчі Реала у 2024 році.

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