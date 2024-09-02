Перед боем Джошуа с Дюбуа на вечере бокса в Лондоне выступит группа Oasis

Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа на тренировке. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Вечер бокса в сентябре 2024 года порадует любителей спорта не только боем Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа. Перед поединком выступит одна из самых популярных музыкальных групп мира.

Подробности амбициозного проекта описал в своем аккаунте в соцсети "X" Майкл Бенсон.

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В субботу, 21 сентября, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится боксерский поединок с участием бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа с обладателем пояса по версии IBF Даниэлем Дюбуа. Одним из организаторов боя выступает председатель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Энтони Джошуа готовится к бою. Фото: instagram.com/anthonyjoshua/

Сюрприз для поклонников бокса

Перед выходом спортсменов на ринг для болельщиков выступит знаменитый музыкант Лиам Галлахер. Болельщик английского клуба "Манчестер Сити" может спеть дуэтом со своим братом Ноэлем Галлахером, с которым не выступал вместе уже 15 лет.

Братья Галлахеры на промо концертного тура. Фото: instagram.com/liamgallagher/

Братья Галлахеры поссорились в 2009 году за кулисами фестиваля Rock en Seine в Париже. С тех пор они не только не выступали вместе, но даже редко общались друг с другом. Дело уже идет к примирению, поскольку на 2025 год у основателей группы "Oasis" запланирован концертный тур. Однако Турки Аль аш-Шейх хочет, чтобы музыканты сыграли впервые после распада музыкального коллектива на вечере бокса.

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