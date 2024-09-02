Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Перед боєм Джошуа з Дюбуа може возз'єднатися легендарний британський музичний гурт arrow

Перед боєм Джошуа з Дюбуа може возз'єднатися легендарний британський музичний гурт

2 вересня 2024 16:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Перед боєм Джошуа з Дюбуа на вечорі боксу в Лондоні виступить гурт Oasis
Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа на тренуванні. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/
Валерій Ковалевич - Редактор

Вечір боксу у вересні 2024 року порадує любителів спорту не лише боєм Ентоні Джошуа з Даніелем Дюбуа. Перед поєдинком виступить один із найпопулярніших музичних гуртів світу.

Подробиці амбітного проєкту описав у своєму акаунті в соцмережі "X" Майкл Бенсон.

Читайте також:

У суботу, 21 вересня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться боксерський поєдинок за участю колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа з володарем поясу за версією IBF Даніелем Дюбуа. Одним з організаторів бою виступає голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа готується до бою. Фото: instagram.com/anthonyjoshua/

Сюрприз для шанувальників боксу

Перед виходом спортсменів на ринг для вболівальників виступить знаменитий музикант Ліам Галлагер. Вболівальник англійського клубу "Манчестер Сіті" може заспівати дуетом зі своїм братом Ноелем Галлагером, з яким не виступав разом уже 15 років.

Брати Галлахери
Брати Галлагери на концертний тур. Фото: instagram.com/liamgallagher/

Брати Галлагери посварилися у 2009 році за лаштунками фестивалю Rock en Seine у Парижі. З того часу вони не лише не виступали разом, а й рідко спілкувалися один з одним. Справа вже йде до примирення, оскільки на 2025 рік у засновників гурту "Oasis" заплановано концертний тур. Однак Туркі Аль аш-Шейх хоче, щоб музиканти зіграли вперше після розпаду музичного колективу саме на вечорі боксу в Лондоні.

Нагадаємо, Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер. 

Миколенко пояснив, чому обрав Манчестер замість Ліверпуля. 

Скандал на Паралімпіаді — українська спортсменка розкритикувала МОК. 

Бущан може перейти до турецького клубу в останній день трансферного вікна.

У Циганкова нова проблема у "Жироні", через яку він не може грати.

спорт Саудівська Аравія бокс Ентоні Джошуа Даниель Дюбуа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:58 Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС — причини такого рішення

15:56 Підпалювали авто військових — СБУ затримала в Одесі куратора та виконавця

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

15:31 Відстрочка для усиновлювачів — з якими документами йти до ТЦК

15:27 Росія будує паралельний міст у Керченській протоці — в мережі з'явились фото споруди

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Оновлено

15:27 У Харкові пролунав потужний вибух

15:21 Росіяни з артилерії вдарили по Нікополю — є поранені та руйнування

15:12 Стефанішина заявила, що Україна вступить до НАТО в кордонах 1991 року

15:12 На Львівщині водій на смерть збив рідкісного лося — як покарали чоловіка

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

15:58 Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС — причини такого рішення

15:56 Підпалювали авто військових — СБУ затримала в Одесі куратора та виконавця

15:31 Відстрочка для усиновлювачів — з якими документами йти до ТЦК

15:27 Росія будує паралельний міст у Керченській протоці — в мережі з'явились фото споруди

Оновлено

15:27 У Харкові пролунав потужний вибух

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

15:21 Росіяни з артилерії вдарили по Нікополю — є поранені та руйнування

15:12 Стефанішина заявила, що Україна вступить до НАТО в кордонах 1991 року

15:12 На Львівщині водій на смерть збив рідкісного лося — як покарали чоловіка

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

14:44 Частина клієнтів Укрпошти платитиме за посилки по-новому — кого торкнулось

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги