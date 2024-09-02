Перед боєм Джошуа з Дюбуа на вечорі боксу в Лондоні виступить гурт Oasis

Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа на тренуванні. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Вечір боксу у вересні 2024 року порадує любителів спорту не лише боєм Ентоні Джошуа з Даніелем Дюбуа. Перед поєдинком виступить один із найпопулярніших музичних гуртів світу.

Подробиці амбітного проєкту описав у своєму акаунті в соцмережі "X" Майкл Бенсон.

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У суботу, 21 вересня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться боксерський поєдинок за участю колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа з володарем поясу за версією IBF Даніелем Дюбуа. Одним з організаторів бою виступає голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Ентоні Джошуа готується до бою. Фото: instagram.com/anthonyjoshua/

Сюрприз для шанувальників боксу

Перед виходом спортсменів на ринг для вболівальників виступить знаменитий музикант Ліам Галлагер. Вболівальник англійського клубу "Манчестер Сіті" може заспівати дуетом зі своїм братом Ноелем Галлагером, з яким не виступав разом уже 15 років.

Брати Галлагери на концертний тур. Фото: instagram.com/liamgallagher/

Брати Галлагери посварилися у 2009 році за лаштунками фестивалю Rock en Seine у Парижі. З того часу вони не лише не виступали разом, а й рідко спілкувалися один з одним. Справа вже йде до примирення, оскільки на 2025 рік у засновників гурту "Oasis" заплановано концертний тур. Однак Туркі Аль аш-Шейх хоче, щоб музиканти зіграли вперше після розпаду музичного колективу саме на вечорі боксу в Лондоні.

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