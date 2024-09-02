Легендарный борец Александр Медведь умер в Беларуси на 87-м году жизни

Александр Медведь. Фото: белорусские СМИ

В Беларуси умер легендарный советский борец украинского происхождения Александр Медведь. Умершему было 86 лет.

Борец трижды выигрывал Олимпийские игры, сообщил портал nashaniva.com.

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Александр Медведь. Фото: белорусские СМИ

Умер один из лучших борцов в истории

Медведь родом из Белой Церкви в Киевской области, но учился в Беларуси, где остался жить после службы в армии.

Борец выигрывал Олимпийские игры в Токио-2964, Мехико-1968 и Мюнхене-1972. Интересно, что сначала он выиграл ОИ в полутяжелой весовой категории, затем в тяжелой и в 1972-м в абсолютной.

Также Медведь выигрывал семь чемпионатов мира и четыре чемпионата Европы.

За свои достижения Медведя считают лучшим борцом вольного стиля в истории этого вида единоборств.

Медведь также тренировал олимпийскую сборную Беларуси по борьбе.

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