Легендарный борец Александр Медведь умер в Беларуси на 87-м году жизни

Умер известный украинский спортсмен — он трижды выигрывал Олимпийские игры
В Беларуси умер легендарный советский борец украинского происхождения Александр Медведь. Умершему было 86 лет.
Борец трижды выигрывал Олимпийские игры, сообщил портал nashaniva.com.
Умер один из лучших борцов в истории
Медведь родом из Белой Церкви в Киевской области, но учился в Беларуси, где остался жить после службы в армии.
Борец выигрывал Олимпийские игры в Токио-2964, Мехико-1968 и Мюнхене-1972. Интересно, что сначала он выиграл ОИ в полутяжелой весовой категории, затем в тяжелой и в 1972-м в абсолютной.
Также Медведь выигрывал семь чемпионатов мира и четыре чемпионата Европы.
За свои достижения Медведя считают лучшим борцом вольного стиля в истории этого вида единоборств.
Медведь также тренировал олимпийскую сборную Беларуси по борьбе.
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