Легендарний борець Олександр Медведь помер у Білорусі на 87-му році життя

Олександр Медведь. Фото: білоруські ЗМІ

В Білорусі помер легендарний радянський борець українського походження Олександр Медведь. Померлому було 86 років.

Борець тричі вигравав Олімпійські ігри, повідомив портал nashaniva.com.

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Олександр Медведь. Фото: білоруські ЗМІ

Помер один з кращих борців в історії

Медведь родом з Білої Церкви в Київській області, але навчався в Білорусі, де й залишився жити після служби в армії.

Борець вигравав Олімпійські ігри в Токіо-2964, Мехіко-1968 та Мюнхені-1972. Цікаво, що спершу він виграв ОІ в напівважкій ваговій категорії, потім у важкій і в 1972-му в абсолютній.

Також Медведь вигравав сім чемпіонатів світу та чотири чемпіонати Європи.

За свої здобутки Медведя вважають найкращим борцем вільного стилю в історії цього виду єдиноборств.

Зазначимо, що Медведь також тренував олімпійську збірну Білорусі з боротьби.

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