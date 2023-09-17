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Более миллиона гривен в поддержку ВСУ собрали на Международном турнире по ММА в Одессе

17 сентября 2023 15:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Более миллиона гривен в поддержку ВСУ собрали на Международном турнире по ММА в Одессе
Руслан Маммадов и Дмитрий Продан в партере. Фото: Надежда Девятина.
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В одном из ночных клубов Одессы состоялся масштабный Международный турнир по ММА "Несокрушимые защитники" , в котором приняли участие известные профессиональные бойцы. Главным боем вечера стала встреча 6-кратного чемпиона мира Руслана Маммадова и одессита Дмитрия Продана. Все собранные средства пошли на поддержку ВСУ.

Подробности турнира в материале Новини.LIVE.

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Организатором мероприятия выступила промоутерская организация OFC (Odessa Fighting Championship) и Одесская областная Федерация смешанных единоборств ММА, возглавляемая Александром Гордиенко.

"Для нас большая честь проводить столь необходимые и важные спортивные соревнования в поддержку ВСУ. Хочу поблагодарить своего друга командира боевого подразделения ВСУ Виталия Герсака", — сказал во время открытия президент областной Федерации ММА.

ММА
Организаторы турнира. Фото: Надежда Девятина

Всего в программе турнира было 9 поединков. Из них шесть из ММА и три по правилам К1. Также прошли розыгрыши лотов на аукционе с целью сбора средств для украинской армии. Разыгрывали тубус от гаубиц с рисунками художников Art Bendas и орудия от Града оккупантов прямо с фронта.

Но главным лотом вечера стало знамя Украины с автографом живой легенды, которая своими приказами остановила наступление окупантов на Юг Украины, генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко. Этот флаг удалось продать на аукционе за 400 тысяч гривен.

"Мы наблюдаем исторический момент, когда Украина борется за свою свободу. И борется не военными только. На нас напала сама подлая и большая по размеру армия мира. С ней воюет не только армия. С ней воюет нация, народ. Без вас мы бы не справились "Мы должны показать свое единство, сложиться в кулак, показать, что мы свободный народ. Мы боремся за свою свободу", — заявил генерал-майор Дмитрий Марченко.

ММА
Дмитрий Марченко и Виталий Герсак. Фото: Надежда Девятина

Музыкальное сопровождение и настоящую атмосферу шоу во время мероприятия обеспечивало "PERFORMANCE BIG BAND" дирижера Владимира Алексеева. Это один из лучших джазовых шоу-оркестров Украины. На счету 25 международных проектов с мировыми джазовыми звездами из США, Германии, Бразилии, Италии, Дании и Израиля.

Итоги поединков

В главном бою вечера сошлись известный боец из Азербайджана, 6-кратный чемпион мира по ММА, и чемпион Азербайджана по ушу, кикбокиснгу и тайбоксу Руслан Маммадов и серебряный призер Чемпионата Европы по каратэ одессит Дмитрий Продан.

Украинец начал активнее и попал лоукиком по ноге соперника. Но технически перевел бой в партер и на второй минуте одержал победу техническим нокаутом. Приятно, что гость из Баку после боя пожелал Украине скорейшей Победы в войне.

ММА
Руслан Маммадов. Фото: Надежда Девятина

Из андеркарты отметим победу 19-летнего одессита Богдана Киссе над 32-летним опытным киевлянином Иваном Козловским. Это сражение проходило под эгидой Всеукраинской Федерации К1. Чемпион Одесской области по К1 дважды отправил чемпиона мира по кикбоксингу WTKA и чемпиона Украины среди профессионалов К1 в нокдаун и рефери остановил бой.

Болевым приемом спортсмен из Винницы, чемпион Украины по казацкому поединку Вадим Сакал одолел серебряного призера Чемпионата Украины по муэй тай одесситу Виктора Гурова.

В еще одном поединке с К1 мощные удары ног с разворота, лоукики в прыжке и удары руками принесли победу серебряному призеру Чемпионата Украины по муэй тай Владиславу Городисскому из Бердичева над киевлянином Александром Золотаревым.

И также отметим уверенную победу опытного чемпиона мира по боевому самбо Василию Ивоняку над Василием Виноградовым из Подольска. Он победил болевым на ногу.

В других боях победы отпраздновали Назарий Шмыголь из Тернопольской области, Илья Бойко из Одессы, Владислав Гридасов из Херсона и еще один одессит Разгар Авдоян.

Но главная победа – это то, что организаторам удалось собрать более миллиона гривен в поддержку Вооруженных сил Украины и морально поддержать наших военных.

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