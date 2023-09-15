Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Міжнародний турнір з ММА в підтримку ЗСУ пройде в суботу в Одесі arrow

Міжнародний турнір з ММА в підтримку ЗСУ пройде в суботу в Одесі

15 вересня 2023 22:58
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Міжнародний турнір з ММА в підтримку ЗСУ пройде в суботу в Одесі
Дмитро Продан та Руслан Маммадов. Фото: Валентина Навмиржицька
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Масштабний вечір професійного ММА пройде в одному з нічних одеських клубів в Аркадії. В октагон в рамках Міжнародного турніру в підтримку ЗСУ вийдуть титуловані бійці, серед них чемпіони світу. Напередодні відбулось зважування та битва поглядів.

Анонс турніру та представлення пар в матеріалі Новини. LIVE.

Читайте також:

Організатором змагань виступає Одеська обласна Федерація ММА та промоутерська компанія Odessa Fighting Championship. Також в рамках заходу відбудуться 3 поєдинки з кікбоксінгу K1. Відвідають захід президенти всеукраїнських Федерацій боксу та кікбоксінгу K1.

Хто вийде в октагон

У першому бою глядачів очікує Напівпрофесійний поєдинок з ММА у вазі до 66 кг,

Богдан Сироїд з Миколаївської області протистоятиме одеситу Разгару Авдояну, чемпіону світу з козацького двобою.

Друга пара – напівпрофесійний поєдинок з ММА у вазі до 70 кг. Владислав Гридасов з Херсону проти Дениса Калмикова з Одеси.

Третя пара буде бій К1 в категорії  у вазі до 77 кг. Олексій Трофанюк - Ілля Бойко

Четвертий бій теж напівпрофесійний з ММА у вазі до 93 кг. Назарій Шмиголь (Тернопільска обл.), срібний призер Чемпіонату Європи з К1 – Микита Кравченко.

П’ятий бій – професійний поєдинок з ММА у вазі до 77 кг. Василь Виноградов з Подільска проти Василя Ивоняка, чемпіона світу та Європи з бойового самбо та Заслуженого майстра спорту з джиу-джитсу

Шоста пара – профі бій з К1 у вазі до 65 кг. Владислав Городицький  - Олександр Золотарьов. 

Сьомий – профі поєдинок з ММА у вазі до 61 кг. Вадим Сакал з Вінниці, майстер спорту з фріфайту та панкратіону проти одесита Віктора Гурова, срібного призера Чемпіонату України з муей-тай та чемпіона країни з Комбат ISO.

Восьма пара – профі бій К1 у вазі до 91 кг. Іван Козловский – Богдан Киссе.

Головний бій вечора – професіонали ММА в категорії до 61 кг. Шостиразовий чемпіон світу з цього виду спорту Руслан Маммадов з Азербайджану та майстер спорту з бойового самбо та срібний призер Чемпіонату Європи з карате Дмитро Продан.

Початок змагань о 17:00 в клубі “Ред Лайн”. Усі зібрані кошти з турніру підуть на допомогу ЗСУ, будуть розіграні спеціальні лоти на аукціоні. 

Нагадаємо, Шапаренка чекають у Німеччині: відомі умови трансферу. 

Циганков може піти з "Жирони": гравцем зацікавився топклуб. 

Тимощук вперше відповів на звинувачення у зраді України: що він сказав. 

"Реал" вирішив долю Луніна: що буде з українським голкіпером. 

Гравець "Зорі" розповів правду про звільнення Лалатовича.

Ф'юрі погодився на бій з Усиком: відома головна умова. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз