Международный турнир по ММА в поддержку ВСУ пройдет в субботу в Одессе
Масштабный вечер профессионального ММА пройдет в одном из ночных одесских клубов в Аркадии. В октагон в рамках Международного турнира в поддержку ВСУ выйдут титулованные бойцы, в том числе чемпионы мира. Накануне состоялось взвешивание и сражение взглядов.
Анонс турнира и представление пар в материале Новини. LIVE.
Организатором соревнований выступает Одесская областная Федерация ММА и промоутерская компания Odessa Fighting Championship. Также в рамках мероприятия состоятся 3 поединка по кикбоксингу K1. Посетят мероприятие президенты всеукраинских Федераций бокса и кикбоксинга K1.
Кто выйдет в октагон
В первом бою зрителей ожидает Полупрофессиональный поединок с ММА в весе до 66 кг,
Богдан Сыроид из Николаевской области будет противостоять одесситу Разгару Авдояну, чемпиону мира по казацкому поединку.
Вторая пара — полупрофессиональный поединок с ММА в весе до 70 кг. Владислав Гридасов из Херсона против Дениса Калмыкова из Одессы
Третья пара будет бой К1 в категории в весе до 77 кг. Алексей Трофанюк — Илья Бойко.
Четвертое сражение тоже полупрофессиональное с ММА в весе до 93 кг. Назарий Шмыголь (Тернопольская обл.), серебряный призер Чемпионата Европы по К1 — Никита Кравченко.
Пятое сражение — профессиональный поединок с ММА в весе до 77 кг. Василий Виноградов из Подольска против Василия Ивоняка, чемпиона мира и Европы по боевому самбо и Заслуженного мастера спорта по джиу-джитсу
Шестая пара – профи бой с К1 в весе до 65 кг. Владислав Городицкий — Александр Золотарев.
Седьмой — профи поединок с ММА в весе до 61 кг. Вадим Сакал из Винницы, мастер спорта по фрифайту и панкратиону против одессита Виктора Гурова, серебряного призера Чемпионата Украины по муэй-тай и чемпиона страны по Комбату ISO.
Восьмая пара — профи бой К1 в весе до 91 кг. Иван Козловский — Богдан Киссе.
Главное сражение вечера — профессионалы ММА в категории до 61 кг. Шестикратный чемпион мира по этому виду спорта Руслан Маммадов из Азербайджана и мастер спорта по боевому самбо и серебряный призер Чемпионата Европы по карате Дмитрий Продан.
Начало соревнований в 17:00 в клубе "Ред Лайн". Все собранные средства по турниру пойдут на помощь ВСУ, будут разыграны специальные лоты на аукционе.
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