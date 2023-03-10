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Домашнее видео Дэвида и Виктории Бекхэм на кухне побило все рекорды

10 марта 2023 18:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Домашнее видео Дэвида и Виктории Бекхэм на кухне побило все рекорды
За 2 недели видео собрало почти 3,5 млн просмотров в Инстаграмме
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Несмотря на то, что Дэвид Бекхэм уже давно завершил карьеру, видео с его участием до сих пор попадают в разные ТОП-рейтинги. Правда, уже не на футбольном поле, а в нестандартных условиях.

Новое достижение семьи Бекхэмов в материале Новини.LIVE.

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Все началось с того, что 23-летний британский фотограф Бруклин Бекхэм еще на масленицу поделился в своем Instagram-аккаунте замедленным видео, в котором он переворачивает свой блин, и просит своего отца сделать то же с "закрытыми глазами".

Его отец, бывшая легенда Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм, быстро ответил и похвалил работу сына.

"Я не смог бы сделать это с открытыми глазами. Выглядит как хороший блин", — написал Дэвид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @brooklynpeltzbeckham

Но разорвало сеть другое видео, которое продолжает собирать просмотры и скоро пересечет отметку в 3,5 млн. Причина, скорее всего, в реакции жены Виктории Бекхэм на прием Дэвидом блинчика на груди, как у футбольной молодости.

Ей было одновременно радостно за талантливого мужчину и почему-то грустно. Наверное, потому, что Виктория уже много лет соблюдает строгую диету. И, как раньше рассказывала дизайнер, ничего, кроме рыбы и салатов, она не ест.

В ролике, который Дэвид застыл в фотоблоге, на его фоне с блинами стоит грустная жена. И эта реакция Виктории очень порадовала фанатов. "Говорю же тебе, я все еще могу!" – подписал видео Бекхэм.

Звездный форвард Криштиану Роналду не смог помочь своей команде "Аль-Наср" победить главного конкурента в борьбе за чемпионство в Саудовской Аравии. Португальскому футболисту устроили "теплый" прием фаны "Аль-Иттихад".

" Манчестер Юнайтед " заинтересовался возможным приобретением нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна в летнее трансферное окно. Однако этот переход может оказаться слишком дорогим для клуба, если они потратят большую часть своего бюджета на Кейна. Кроме того, "Шпоры" будут сильно противостоять этому переходу.

Центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий после гола в УПЛ в ворота "Металлиста 1925" отличился также в матче Лиги Европы, в котором "горняки" сыграли вничью с "Фейенордом" — 1:1. Он получил самую высокую оценку от WhoScored - 7,4.

 

 

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