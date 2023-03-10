Домашнее видео Дэвида и Виктории Бекхэм на кухне побило все рекорды

За 2 недели видео собрало почти 3,5 млн просмотров в Инстаграмме

Несмотря на то, что Дэвид Бекхэм уже давно завершил карьеру, видео с его участием до сих пор попадают в разные ТОП-рейтинги. Правда, уже не на футбольном поле, а в нестандартных условиях.

Новое достижение семьи Бекхэмов в материале Новини.LIVE.

Все началось с того, что 23-летний британский фотограф Бруклин Бекхэм еще на масленицу поделился в своем Instagram-аккаунте замедленным видео, в котором он переворачивает свой блин, и просит своего отца сделать то же с "закрытыми глазами".

Его отец, бывшая легенда Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм, быстро ответил и похвалил работу сына.

"Я не смог бы сделать это с открытыми глазами. Выглядит как хороший блин", — написал Дэвид.

Но разорвало сеть другое видео, которое продолжает собирать просмотры и скоро пересечет отметку в 3,5 млн. Причина, скорее всего, в реакции жены Виктории Бекхэм на прием Дэвидом блинчика на груди, как у футбольной молодости.

Ей было одновременно радостно за талантливого мужчину и почему-то грустно. Наверное, потому, что Виктория уже много лет соблюдает строгую диету. И, как раньше рассказывала дизайнер, ничего, кроме рыбы и салатов, она не ест.

В ролике, который Дэвид застыл в фотоблоге, на его фоне с блинами стоит грустная жена. И эта реакция Виктории очень порадовала фанатов. "Говорю же тебе, я все еще могу!" – подписал видео Бекхэм.

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