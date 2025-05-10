Олимпийский медалист Райсуке погиб в ДТП во Франции

Призер Олимпиады-2024 погиб по дороге на тренировку
Спортивный мир потрясла трагическая новость. Призер Олимпиады-2024 Джосая Райсуке погиб в возрасте 30 лет.
Серебряный медалист сборной Фиджи по регби попал в смертельное ДТП по дороге на тренировку своей команды, сообщает L'Equipe.
Трагедия произошла 8 мая. Автомобиль спортсмена сбил поезд на железнодорожном переезде возле тренировочного центра клуба "Кастр". Инцидент шокировал спортивное сообщество, а одноклубников Райсуке освободили от тренировок и обеспечили психологической поддержкой.
Кем был Джосая Райсуке
Для мира регби Райсуке являлся значимой фигурой: в прошлом году он помог сборной Фиджи завоевать серебро на Олимпиаде в Париже, уступив в финале команде Франции. Его уход стал огромной потерей для спорта и страны.
Поддержка команды и воспоминания о достижениях
Клуб "Кастр" уже выразил соболезнования семье и болельщикам, отметив не только спортивные успехи Райсуке, но и его роль в коллективе. Игроки команды получили помощь психологов, чтобы справиться с шоком после трагедии.
Спортивное сообщество со всего мира выражает соболезнования родным и близким Джосаи Райсуке, вспоминая его не только как выдающегося спортсмена, но и как человека, вдохновлявшего других.
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