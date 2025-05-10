Олімпійський медаліст Райсуке загинув у ДТП у Франції

Джосая Райсуке у звичайному житті. Фото: instagram.com/jraisuqe14/

Спортивний світ вразила трагічна новина. Призер Олімпіади-2024 Джосая Райсуке загинув у віці 30 років.

Срібний медаліст збірної Фіджі з регбі потрапив у смертельну ДТП дорогою на тренування своєї команди, повідомляє L'Equipe.

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Трагедія сталася 8 травня. Автомобіль спортсмена збив поїзд на залізничному переїзді біля тренувального центру клубу "Кастр". Інцидент шокував спортивну спільноту, а одноклубників Райсуке звільнили від тренувань та забезпечили психологічною підтримкою.

Джосая Райсуке на полі. Фото: instagram.com/jraisuqe14/

Ким був Джосая Райсуке

Для світу регбі Райсуке був значущою фігурою: минулого року він допоміг збірній Фіджі завоювати срібло на Олімпіаді в Парижі, поступившись у фіналі команді Франції. Його відхід став величезною втратою для спорту і країни.

Підтримка команди та спогади про досягнення

Клуб "Кастр" уже висловив співчуття родині та вболівальникам, відзначивши не тільки спортивні успіхи Райсуке, а і його роль у колективі. Гравці команди отримали допомогу психологів, щоб впоратися з шоком після трагедії.

Спортивна спільнота з усього світу висловлює співчуття рідним і близьким Джосаї Райсуке, згадуючи його не тільки як видатного спортсмена, а і як людину, що надихала інших.

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