Олімпійський медаліст Райсуке загинув у ДТП у Франції

Призер Олімпіади-2024 загинув дорогою на тренування
Спортивний світ вразила трагічна новина. Призер Олімпіади-2024 Джосая Райсуке загинув у віці 30 років.
Срібний медаліст збірної Фіджі з регбі потрапив у смертельну ДТП дорогою на тренування своєї команди, повідомляє L'Equipe.
Трагедія сталася 8 травня. Автомобіль спортсмена збив поїзд на залізничному переїзді біля тренувального центру клубу "Кастр". Інцидент шокував спортивну спільноту, а одноклубників Райсуке звільнили від тренувань та забезпечили психологічною підтримкою.
Ким був Джосая Райсуке
Для світу регбі Райсуке був значущою фігурою: минулого року він допоміг збірній Фіджі завоювати срібло на Олімпіаді в Парижі, поступившись у фіналі команді Франції. Його відхід став величезною втратою для спорту і країни.
Підтримка команди та спогади про досягнення
Клуб "Кастр" уже висловив співчуття родині та вболівальникам, відзначивши не тільки спортивні успіхи Райсуке, а і його роль у колективі. Гравці команди отримали допомогу психологів, щоб впоратися з шоком після трагедії.
Спортивна спільнота з усього світу висловлює співчуття рідним і близьким Джосаї Райсуке, згадуючи його не тільки як видатного спортсмена, а і як людину, що надихала інших.
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