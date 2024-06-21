Роберто Баджо попал в больницу из-за попытки остановить грабителей

Роберто Баджо ограбили и ранили во время матча Испания — Италия на Евро-2024
Один из легендарных футболистов в истории сборной Италии Роберто Баджо стал жертвой преступников. Во время Евро-2024 злоумышленники ограбили дом спортсмена в то время, как там находился и он сам, и его семья.
Бывший футболист получил ранение из-за того, что пытался помешать бандитам, сообщает Mirror.
Роберто Баджо собрался вместе с семьей посмотреть матч чемпионата Европы по футболу, в котором встретились сборные Испании и Италии. Бывший форвард "скуадры адзурры" надеялся устроить семейный праздник в своем особняке в Альтавилле-Висентине. В результате Италия уступила "красной фурии" со счетом 0:1, а сам Баджо попал в больницу.
Ограбление звезды футбола
Во время футбольной трансляции банда из пяти преступников ворвалась на виллу легендарного спортсмена. Семью Роберто Баджо связали, а самого экс-форварда ударили рукоятью пистолета по голове, когда он пытался защитить своих родных и близких.
Преступники больше никому не причинили вреда, но забрали с собой ценные вещи. Прибывшая на место полиция освободила семью Баджо, а 57-летнего Роберто доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Злоумышленников уже ищут.
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