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Роберто Баджо ограбили и ранили во время матча Испания — Италия на Евро-2024

21 июня 2024 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роберто Баджо попал в больницу из-за попытки остановить грабителей
Роберто Баджо (в центре) с Хавьером Дзанетти и Франческо Тотти. Фото: instagram.com/robybaggio_official/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из легендарных футболистов в истории сборной Италии Роберто Баджо стал жертвой преступников. Во время Евро-2024 злоумышленники ограбили дом спортсмена в то время, как там находился и он сам, и его семья.

Бывший футболист получил ранение из-за того, что пытался помешать бандитам, сообщает Mirror

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Роберто Баджо собрался вместе с семьей посмотреть матч чемпионата Европы по футболу, в котором встретились сборные Испании и Италии. Бывший форвард "скуадры адзурры" надеялся устроить семейный праздник в своем особняке в Альтавилле-Висентине. В результате Италия уступила "красной фурии" со счетом 0:1, а сам Баджо попал в больницу. 

Роберто Баджо
Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо и Джанлуиджи Буффон. Фото: instagram.com/robybaggio_official/

Ограбление звезды футбола 

Во время футбольной трансляции банда из пяти преступников ворвалась на виллу легендарного спортсмена. Семью Роберто Баджо связали, а самого экс-форварда ударили рукоятью пистолета по голове, когда он пытался защитить своих родных и близких. 

Преступники больше никому не причинили вреда, но забрали с собой ценные вещи. Прибывшая на место полиция освободила семью Баджо, а 57-летнего Роберто доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Злоумышленников уже ищут. 

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