Роберто Баджо потрапив до лікарні через спробу зупинити грабіжників

Роберто Баджо (в центрі) з Хав'єром Дзанетті та Франческо Тотті. Фото: instagram.com/robybaggio_official/

Один із легендарних футболістів в історії збірної Італії Роберто Баджо став жертвою злочинців. Під час Євро-2024 зловмисники пограбували будинок спортсмена, коли там знаходився і він сам, і його родина.

Колишній футболіст отримав поранення через те, що намагався завадити бандитам, повідомляє Mirror.

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Роберто Баджо зібрався разом із сім'єю подивитися матч чемпіонату Європи з футболу, в якому зустрілися збірні Іспанії та Італії. Колишній форвард "скуадри адзурри" сподівався влаштувати сімейне свято у своєму особняку в Альтавіллі-Вісентіні. В результаті Італія поступилася "червоною фурією" з рахунком 0:1, а сам Баджо потрапив до лікарні.

Алессандро Дель П'єро, Роберто Баджо та Джанлуїджі Буффон. Фото: instagram.com/robybaggio_official/

Пограбування зірки футболу

Під час футбольної трансляції банда із п'яти злочинців увірвалася на віллу легендарного спортсмена. Сім'ю Роберто Баджо пов'язали, а самого ексфорварда вдарили ручкою пістолета по голові, коли він намагався захистити своїх рідних та близьких.

Злочинці більше нікому не завдали шкоди, але забрали цінні речі. Поліція, яка прибула на місце, звільнила родину Баджо, а 57-річного Роберто доправили до лікарні. Його життю нічого не загрожує. Зловмисників уже шукають.

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