Медведев снова потерял контроль и обматерил тренера на Мастерсе в Цинциннате

Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: Reuters

На Мастерсе в Цинциннате снова "порадовал" публику и СМИ лучший российский теннисист и пятая ракетка мира Даниил Медведев. Один из лучших игроков в туре в очередной раз показал свои проблемы с контролем агрессии.

В этот раз досталось тренеру теннисиста Жилю Сервару, сообщил портал Новини.LIVE.

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🎙️ 🇷🇺 "Je parle avec moi-même, quel est ton probleme?"

"Toi parles dans ta tête" pic.twitter.com/K9GGxuhcqG — TennisTemple (@tennistemple) August 15, 2024

Медведев вместо зрителей обматерил своего тренера

Во втором круге турнира в Цинциннате Медведев встретился с чехом Иржи Легечкой и неожиданно проиграл ему со счетом 6:7, 4:6.

После первого проигранного на тайбрейке сета Медведев не сдержал эмоций и начал материться на русском языке в сторону сидевшего на трибунах Сервары.

"Пошел н***й, б***ь! Пошел ты н***й, б***ь. Твоя х***я не работает. Твоя х***я не работает!

Сделай что-нибудь, б***ь! Что за х***я?! Сделай, б***ь, что-нибудь, е****й в рот. Помоги, б***ь", — прокричал Медведев.

За свое поведение Даниил получил предупреждение. Он ответил судье, что общался сам с собой.

Отметим, что для россиянина это не в новинку. Он постоянно устраивает споры со зрителями, судьей и тренером.

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