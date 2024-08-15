Медведєв знову втратив контроль і обматюкав тренера на Мастерсі в Цинциннаті

Російський тенісист Даніїл Медведєв. Фото: Reuters

На Мастерсі в Цинциннаті знову "повеселив" публіку та ЗМІ найкращий російський тенісист та п’ята ракетка світу Даніїл Медведєв. Один із найкращих гравців в турі вчергове показав свої проблеми з контролем агресії.

Цього разу дісталося тренеру тенісиста Жилю Сервару, повідомив портал Новини.LIVE.

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Medvedev a complètement craqué contre l'arbitre, avant de s'incliner cette nuit face à Lehecka à Cincinnati



🎙️ 🇷🇺 "Je parle avec moi-même, quel est ton problème ? "

" Toi parles dans ta tête" pic.twitter.com/K9GGxuhcqG — TennisTemple (@tennistemple) August 15, 2024

Медведєв замість глядачів обматюкав свого тренера

У другому колі турніру в Цинциннаті Медведєв зустрівся з чехом Іржі Легечкою і несподівано йому програв з рахунком 6:7, 4:6.

Після першого програного на тайбрейку сету Медведєв не стримав емоцій та почав матюкатися російською мовою в бік Сервари, який сидів на трибунах.

"Пішов ти на***, б****. Твоя х**** не працює. Твоя х**** не працює!

Зроби щось, б****! Що за х****, б****?! Зроби, б****, щось, й****** в рот. Допоможи б****", — прокричав Медведєв.

За свою поведінку Даніїл отримав попередження. Він відповів судді, що спілкувався сам з собою.

Зазначимо, що для росіянина це не в новинку. Він постійно влаштовує суперечки з глядачами, суддею та тренером.

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