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Росіянин Медведєв істерив на корті — п'ята ракетку світу обматюкав тренера

15 серпня 2024 17:06
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Медведєв знову втратив контроль і обматюкав тренера на Мастерсі в Цинциннаті
Російський тенісист Даніїл Медведєв. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Мастерсі в Цинциннаті знову "повеселив" публіку та ЗМІ найкращий російський тенісист та п’ята ракетка світу Даніїл Медведєв. Один із найкращих гравців в турі вчергове показав свої проблеми з контролем агресії.

Цього разу дісталося тренеру тенісиста Жилю Сервару, повідомив портал Новини.LIVE.

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У другому колі турніру в Цинциннаті Медведєв зустрівся з чехом Іржі Легечкою і несподівано йому програв з рахунком 6:7, 4:6.

Після першого програного на тайбрейку сету Медведєв не стримав емоцій та почав матюкатися російською мовою в бік Сервари, який сидів на трибунах.

"Пішов ти на***, б****. Твоя х**** не працює. Твоя х**** не працює!

Зроби щось, б****! Що за х****, б****?! Зроби, б****, щось, й****** в рот. Допоможи б****", — прокричав Медведєв.

За свою поведінку Даніїл отримав попередження. Він відповів судді, що спілкувався сам з собою.

Зазначимо, що для росіянина це не в новинку. Він постійно влаштовує суперечки з глядачами, суддею та тренером.

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18:24 У Росії розбився бомбардувальник Ту-22, — росЗМІ

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