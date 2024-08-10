Марта Костюк програла Еммі Наварро у третьому колі турніру в Торонто

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На "тисячнику" в канадському Торонто пройшли матчі третього кола у жінок. На цьому етапі виступила українка Марта Костюк.

Суперницею українки стала більш рейтингова американка Емма Наварро, повідомив портал Новини.LIVE.

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Костюк до матчу з Наварро підійшла з перемогами над німкенею Тетяною Марією та українкою Еліною Світоліною.

Наварро на відміну від українки пропустила перше коло, а в другому перемогла досвідчену польку Магду Лінетт.

У матчі третього кола Костюк змогла нав’язати суперниці важкий матч, який тривав майже дві години, але програла.

Під час матчу Костюк подала чотири ейси, зробила вісім подвійних помилок та реалізувала п’ять із десяти брейк-пойнтів.

Наварро ейсів не подавала, допустила сім подвійних помилок та реалізувала сім із 18 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що Костюк та Наварро вперше грали один з одним.

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