Марта Костюк проиграла Эмми Наварро в третьем круге турнира в Торонто

Костюк не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Торонто
На "тысячнике" в канадском Торонто прошли матчи третьего круга у женщин. На этом этапе выступила украинка Марта Костюк.
Соперницей украинки стала более рейтинговая американка Эмма Наварро, сообщил портал Новини.LIVE.
Эмма Наварро — Марта Костюк — 7:5, 7:5
Костюк к матчу с Наварро подошла с победами над немкой Татьяной Марией и украинкой Элиной Светолиной.
Наварро, в отличие от украинки, пропустила первый круг, а во втором победила опытную полячку Магду Линетт.
В матче третьего круга Костюк смогла навязать сопернице тяжелый матч, который длился почти два часа, но проиграла.
Во время матча Костюк подала четыре эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.
Наварро эйсов не подавала, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь из 18 брейк-пойнтов.
Отметим, что Костюк и Наварро впервые играли друг с другом.
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