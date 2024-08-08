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Костюк перемогла Світоліну та вийшла до третього кола WTA 1000 в Торонто

8 серпня 2024 22:31
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Костюк перемогла Світоліну — як пройшов матч між двох найрейтинговіших українок
Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла іншу українську спортсменку Еліну Світоліну на турнірі WTA 1000 у Торонто. Цей матч проходив у рамках 1/32 фіналу National Bank Open.

Про це повідомило видання Суспільне у четвер, 8 серпня.

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Як пройшов матч між Світоліною та Костюк

Перший сет розпочався з домінування Костюк, яка зуміла заробити брейк при рахунку 3:1, закріпивши свою перевагу на власній подачі. Незважаючи на те, що Костюк мала п’ять сетболів, перш ніж закрити перший сет на подачі суперниці при рахунку 5:2, партія завершилася з рахунком 6:2 після 39 хвилин на корті.

У другому сеті ініціативу на корті захопила Світоліна. Показник перших подач Костюк знизився до 40%, що дозволило Світоліній реалізувати два брейки і закрити партію за 30 хвилин з рахунком 6:2.

Третій сет став вирішальним. Хоча Світоліна мала можливість "зламати" подачу суперниці при рахунку 1:1, Костюк успішно відіграла три брейкпойнти. Проте вже в наступному геймі Світоліна допустила подвійне порушення, що дозволило Костюк повести 3:1. Вирішальна партія закінчилася з рахунком 6:2 на користь Костюк, яка реалізувала матчбол на подачі суперниці, коли Світоліна не змогла правильно направити м'яч у межі корту.

У наступному раунді, 1/8 фіналу, Костюк матиме можливість зустрітися з однією з сіянних тенісисток – восьмою ракеткою турніру, американкою Еммою Наварро або полькою Магдою Лінетт.

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спорт українці Україна Еліна Світоліна Марта Костюк

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