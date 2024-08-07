Світоліна зіграє проти Костюк на престижному турнірі з тенісу

Світоліна зіграє проти Костюк — українки поборються за перемогу на престижному турнірі
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк не зуміли поборотися за медалі на Олімпіаді-2024. Одразу після завершення виступів на турнірі вони взяли участь в іншому змаганні.
Світоліна та Костюк зіграють один проти одного на турнірі WTA у Торонто, повідомляє портал Новини.LIVE.
Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на хардовому турнірі WTA 1000 у Торонто. У 1/32 тенісистка розгромила американку Шелбі Роджерс із рахунком 0:6, 2:6.
Протистояння українок на корті
Світоліна традиційно успішно виступає проти Роджерс, у якої Еліна виграла вже чотири поєдинки. Наступною суперницею одеситки стане інша українка — Марта Костюк.
У своєму матчі українка без проблем перемогла першу ракетку Німеччини Тетяну Марію з рахунком 6:0, 6:2. Поєдинок Костюк проти Світоліної відбудеться у четвер, 8 серпня.
Також у третє коло турніру в Торонто пробилася Леся Цуренко, яка у напруженій боротьбі перемогла Бьнку Андрєєску з Канади (6:0, 3:6, 4:6). У наступному поєдинку українка зіграє з Анною Калінською.
Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська вже вибили із боротьби на цьому турнірі, який є підготовкою до US Open.
Нагадаємо, Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер.
Головний тренер "Динамо" Шовковський пояснив, чи є у його команди шанси обіграти "Рейнджерс" у матчі-відповіді.
Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію.
Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".
Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль.
Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили із села, в якому проживають спортсмени.
Читайте Новини.LIVE!