Світоліна зіграє проти Костюк на престижному турнірі з тенісу

Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк не зуміли поборотися за медалі на Олімпіаді-2024. Одразу після завершення виступів на турнірі вони взяли участь в іншому змаганні.

Світоліна та Костюк зіграють один проти одного на турнірі WTA у Торонто, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на хардовому турнірі WTA 1000 у Торонто. У 1/32 тенісистка розгромила американку Шелбі Роджерс із рахунком 0:6, 2:6.

Марта Костюк стартувала з перемоги. Фото: Reuters/Dan Hamilton

Протистояння українок на корті

Світоліна традиційно успішно виступає проти Роджерс, у якої Еліна виграла вже чотири поєдинки. Наступною суперницею одеситки стане інша українка — Марта Костюк.

У своєму матчі українка без проблем перемогла першу ракетку Німеччини Тетяну Марію з рахунком 6:0, 6:2. Поєдинок Костюк проти Світоліної відбудеться у четвер, 8 серпня.

Також у третє коло турніру в Торонто пробилася Леся Цуренко, яка у напруженій боротьбі перемогла Бьнку Андрєєску з Канади (6:0, 3:6, 4:6). У наступному поєдинку українка зіграє з Анною Калінською.

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська вже вибили із боротьби на цьому турнірі, який є підготовкою до US Open.

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