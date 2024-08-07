Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Світоліна зіграє проти Костюк — українки поборються за перемогу на престижному турнірі arrow

Світоліна зіграє проти Костюк — українки поборються за перемогу на престижному турнірі

7 серпня 2024 10:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Світоліна зіграє проти Костюк на престижному турнірі з тенісу
Еліна Світоліна святкує перемогу. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Валерій Ковалевич - Редактор

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк не зуміли поборотися за медалі на Олімпіаді-2024. Одразу після завершення виступів на турнірі вони взяли участь в іншому змаганні.

Світоліна та Костюк зіграють один проти одного на турнірі WTA у Торонто, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на хардовому турнірі WTA 1000 у Торонто. У 1/32 тенісистка розгромила американку Шелбі Роджерс із рахунком 0:6, 2:6.

Марта Костюк
Марта Костюк стартувала з перемоги. Фото: Reuters/Dan Hamilton

Протистояння українок на корті

Світоліна традиційно успішно виступає проти Роджерс, у якої Еліна виграла вже чотири поєдинки. Наступною суперницею одеситки стане інша українка — Марта Костюк.

У своєму матчі українка без проблем перемогла першу ракетку Німеччини Тетяну Марію з рахунком 6:0, 6:2. Поєдинок Костюк проти Світоліної відбудеться у четвер, 8 серпня.

Також у третє коло турніру в Торонто пробилася Леся Цуренко, яка у напруженій боротьбі перемогла Бьнку Андрєєску з Канади (6:0, 3:6, 4:6). У наступному поєдинку українка зіграє з Анною Калінською.

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська вже вибили із боротьби на цьому турнірі, який є підготовкою до US Open.

Нагадаємо, Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер. 

Головний тренер "Динамо" Шовковський пояснив, чи є у його команди шанси обіграти "Рейнджерс" у матчі-відповіді.

Французький олімпієць, який зачепився пенісом за планку, отримав грошову пікантну пропозицію. 

Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом". 

Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль. 

Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили із села, в якому проживають спортсмени. 

спорт Еліна Світоліна Теніс Марта Костюк українські тенісисти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:56 Сирський відвідав "гарячі" напрямки фронту

10:44 Підпалював військові авто за завданням ФСБ — одеситу оголошено підозру

10:34 Ціни на нерухомість повзуть вгору — ТОП-5 міст з найдорожчими квартирами

10:31 Ізраїль визнав відповідальність за вбивство лідера ХАМАС

10:31 Сенсація на Олімпіаді-2024 — Інгебрігтсен програв забіг Хокеру через грубу помилку

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

10:24 Нічна атака на Україну — у Повітряних силах назвали кількість збитих БпЛА

10:23 Маневри росіян у Чорному морі — скільки кораблів становлять загрозу

10:08 Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході, — посол

10:03 Окупанти вдарили по поліклініці та житлових будинках у Харкові — є поранені

10:01 Світоліна зіграє проти Костюк — українки поборються за перемогу на престижному турнірі

10:56 Сирський відвідав "гарячі" напрямки фронту

10:44 Підпалював військові авто за завданням ФСБ — одеситу оголошено підозру

10:34 Ціни на нерухомість повзуть вгору — ТОП-5 міст з найдорожчими квартирами

10:31 Ізраїль визнав відповідальність за вбивство лідера ХАМАС

10:31 Сенсація на Олімпіаді-2024 — Інгебрігтсен програв забіг Хокеру через грубу помилку

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

10:24 Нічна атака на Україну — у Повітряних силах назвали кількість збитих БпЛА

10:23 Маневри росіян у Чорному морі — скільки кораблів становлять загрозу

10:08 Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході, — посол

10:03 Окупанти вдарили по поліклініці та житлових будинках у Харкові — є поранені

10:01 Світоліна зіграє проти Костюк — українки поборються за перемогу на престижному турнірі

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

Text

08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського