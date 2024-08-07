Свитолина сыграет против Костюк на престижном турнире по теннису

Элина Свитолина празднует победу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк не сумели побороться за медали на Олимпиаде-2024. Сразу после завершения выступлений на турнире они приняли участие в другом соревновании.

Свитолина и Костюк сыграют друг против друга на турнире WTA в Торонто, сообщает портал Новини.LIVE.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно начала выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто. В 1/32 теннисистка разгромила американку Шелби Роджерс со счетом 0:6, 2:6.

Марта Костюк стартовала с победы. Фото: Reuters/Dan Hamilton

Противостояние украинок на корте

Свитолина традиционно успешно выступает против Роджерс, у которой Элина выиграла уже четыре поединка. Следующей соперницей одесситки станет другая украинка — Марта Костюк.

В своем матче украинка без проблем победила первую ракетку Германии Татьяну Марию со счетом 6:0, 6:2. Поединок Костюк против Свитолиной состоится в четверг, 8 августа.

Также в третий круг турнира в Торонто пробилась Леся Цуренко, которая в напряженной борьбе победила Бьнку Андрееску из Канады (6:0, 3:6, 4:6). В следующем поединке украинка сыграет с Анной Калинской.

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