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Костюк победила Светолину и вышла в третий круг WTA 1000 в Торонто

8 августа 2024 22:31
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Костюк победила Светолину - как прошел матч между двух самых рейтинговых украинок
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Украинская теннисистка Марта Костюк победила другую украинскую спортсменку Элину Светолину на турнире WTA 1000 в Торонто. Этот матч проходил в рамках 1/32 финала National Bank Open.

Об этом сообщило издание Суспільне в четверг, 8 августа.

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Как прошел матч между Светолиной и Костюк

Первый сет начался с доминирования Костюк, сумевшей заработать брейк при счете 3:1, закрепив свое преимущество на собственной подаче. Несмотря на то, что у Костюка было пять сетболов, прежде чем закрыть первый сет на подаче соперницы при счете 5:2, партия завершилась со счетом 6:2 после 39 минут на корте.

Во втором сете инициативу на корте захватила Свитолина. Показатель первых подач Костюк снизился до 40%, что позволило Светолиной продать два брейка и закрыть партию за 30 минут со счетом 6:2.

Третий сет стал решающим. Хотя Свитолина имела возможность "взломать" подачу соперницы при счете 1:1, Костюк успешно отыграла три брейкпойнта. Однако уже в следующем гейме Свитолина допустила двойное нарушение, что позволило Костюку повести 3:1. Решающая партия закончилась со счетом 6:2 в пользу Костюк, реализовавшей матчбол на подаче соперницы, когда Свитолина не смогла правильно направить мяч в пределы корта.

В следующем раунде, 1/8 финала, у Костюка будет возможность встретиться с одной из сеяных теннисисток – восьмой ракеткой турнира, американкой Эммой Наварро или полькой Магдой Линетт.

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спорт украинцы Украина Элина Свитолина Марта Костюк

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