Рух проиграл Динамо, Пономарев может потерять должность

Рух близок к увольнению главного тренера
Львовский "Рух" в 22-м туре Украинской премьер-лиги уступил киевскому "Динамо" со счетом 0:2. Для "желто-черных" это четвертое поражение после зимнего перерыва.
По информации Telegram-канала "Інсайди від Пасічника", этот матч может быть последним для главного тренера львовян Виталия Пономарева.
"Рух" останется без тренера
По информации источника, руководство команды не удовлетворено результатами команды после зимнего перерыва.
С 22 февраля команда в пяти матчах один выиграла и четыре проиграла. При этом, удалось победить только "Ингулец".
"По нашей информации, главный тренер "Руха" Виталий Пономарев близок к увольнению.
Руководство команды недовольно результатами, а сегодняшнее поражение в матче с "Динамо" еще больше приблизило коуча к увольнению", — говорится в сообщении.
"Рух" после 22 туров занимает девятую позицию и отстает от зоны еврокубков на 11 баллов.
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