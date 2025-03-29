Рух проиграл Динамо, Пономарев может потерять должность

Виталий Пономарев. Фото: "Рух"

Львовский "Рух" в 22-м туре Украинской премьер-лиги уступил киевскому "Динамо" со счетом 0:2. Для "желто-черных" это четвертое поражение после зимнего перерыва.

По информации Telegram-канала "Інсайди від Пасічника", этот матч может быть последним для главного тренера львовян Виталия Пономарева.

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По информации источника, руководство команды не удовлетворено результатами команды после зимнего перерыва.

С 22 февраля команда в пяти матчах один выиграла и четыре проиграла. При этом, удалось победить только "Ингулец".

"По нашей информации, главный тренер "Руха" Виталий Пономарев близок к увольнению.

Руководство команды недовольно результатами, а сегодняшнее поражение в матче с "Динамо" еще больше приблизило коуча к увольнению", — говорится в сообщении.

"Рух" после 22 туров занимает девятую позицию и отстает от зоны еврокубков на 11 баллов.

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