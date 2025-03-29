Рух програв Динамо, Пономарьов може втратити посаду

Рух близький до звільнення головного тренера
Львівський "Рух" в 22-му турі Української прем’єр-ліги поступився київському "Динамо" з рахунком 0:2. Для "жовто-чорних" це четверта поразка після зимової перерви.
За інформацією Telegram-каналу "Інсайди від Пасічника", цей матч може бути останнім для головного тренера львів’ян Віталія Пономарьова.
"Рух" залишиться без тренера
За інформацією джерела, керівництво команди не задоволене результатами команди після зимової перерви.
З 22 лютого команда в п’яти матчах один виграла та чотири програла. При цьому, вдалося перемогти лише "Інгулець".
"За нашою інформацією, головний тренер "Руха" Віталій Пономарьов близький до звільнення.
Керівництво команди незадоволене результатами, а сьогоднішня поразка у матчі з "Динамо" ще більше наблизила коуча до звільнення", — йдеться у повідомленні.
"Рух" після 22 турів посідає дев’яту позицію і відстає від зони єврокубків на 11 балів.
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