Рух програв Динамо, Пономарьов може втратити посаду

Віталій Пономарьов. Фото: "Рух"

Львівський "Рух" в 22-му турі Української прем’єр-ліги поступився київському "Динамо" з рахунком 0:2. Для "жовто-чорних" це четверта поразка після зимової перерви.

За інформацією Telegram-каналу "Інсайди від Пасічника", цей матч може бути останнім для головного тренера львів’ян Віталія Пономарьова.

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За інформацією джерела, керівництво команди не задоволене результатами команди після зимової перерви.

З 22 лютого команда в п’яти матчах один виграла та чотири програла. При цьому, вдалося перемогти лише "Інгулець".

"За нашою інформацією, головний тренер "Руха" Віталій Пономарьов близький до звільнення.

Керівництво команди незадоволене результатами, а сьогоднішня поразка у матчі з "Динамо" ще більше наблизила коуча до звільнення", — йдеться у повідомленні.

"Рух" після 22 турів посідає дев’яту позицію і відстає від зони єврокубків на 11 балів.

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