Мудрика и Судакова раскритиковали в Румынии после поражения сборной Украины

Мудрик борется с Дрэгушином. Фото: Reuters/Michaela Stache

Сборная Румынии неожиданно разгромила Украину в первом матче на Евро-2024. Местная спортивная пресса нашла простое объяснение этому результату.

Журналисты сравнили сборную Украины с Колумбией на Кубке Мира-1994, сообщает Gazeta Sporturilor.

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Румынская команда нокаутировала сборную Украины в дебютном для обеих команд поединке чемпионата Европы по футболу. Это привело к слезам некоторых игроков "сине-желтых", выдворению Сергея Реброва из раздевалки и осложнению задания по выходу в плей-офф турнира.

Георгий Судаков теряет мяч во время атаки. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Пресса критикует Мудрика и Судакова

Спортивные журналисты из Румынии вспомнили, как их национальная команда неожиданно обыграла Колумбию на чемпионате мира в 1994 году. Южноамериканская сборная считалась фаворитом противостояния, поскольку немало ее игроков представляли амбициозные европейские клубы.

Журналисты сравнили ситуацию с разгромом Украины на Евро-2024. Согласно их словам, Румыния добилась победы потому, что играла со всей страстью, на которую способна. Пресса назвала Судакова талантливым игроком, которому мешает раскрыться его эгоизм. Также было заявлено, что выдающиеся качества Мудрика не повлияли на исход матча. Сборную Украины румыны назвали командой индивидуалистов.

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