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Румунські журналісти розкритикували Мудрика та Судакова

18 червня 2024 14:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрика та Судакова розкритикували у Румунії після поразки збірної України
Мудрик бореться із Дрегушином. Фото: Reuters/Michaela Stache
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Румунії несподівано розгромила Україну у першому матчі на Євро-2024. Місцева спортивна преса знайшла просте пояснення цього результату.

Журналісти порівняли збірну України з Колумбією на Кубку Світу-1994, повідомляє Gazeta Sporturilor.

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Георгій Судаков
Георгій Судаков втрачає м'яч під час атаки. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Преса критикує Мудрика та Судакова

Спортивні журналісти з Румунії згадали, як їхня національна команда несподівано обіграла Колумбію на чемпіонаті світу 1994 року. Американська збірна вважалася фаворитом протистояння, оскільки чимало її гравців представляли амбітні європейські клуби.

Журналісти порівняли ситуацію із розгромом України на Євро-2024. За їхніми словами, Румунія здобула перемогу тому, що грала з усією пристрастю, на яку здатна. Преса назвала Судакова талановитим гравцем, якому заважає розкритися його егоїзм. Також було заявлено, що визначні якості Мудрика не вплинули на результат матчу. Збірну України румуни назвали командою індивідуалістів.

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Михайло Мудрик
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Георгій Судаков

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