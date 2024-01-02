Руни уволили из Бирмингема спустя несколько месяцев после назначения
Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни проработал во главе "Бирмингема" чуть меньше трех месяцев. Клуб досрочно расторг контракт с молодым тренером.
Причиной такого решения стали неудачные результаты команды, сообщил официальный сайт "Бирмингем Сити".
Уэйн Руни возглавил "Бирмингем" 11 октября 2023 года вскоре после ухода из американского клуба "Ди Си Юнайтед". Он подписал контракт на три с половиной года, но не проработал и трех месяцев.
Достижения Руни в "Бирмингеме"
Английский тренер успел провести во главе "синих" пятнадцать матчей. Под руководством Уэйна Руни команда одержала только две победы с минимальным счетом — над "Кардифф Сити" и "Шеффилд Уэнсдей".
Руководство "синих" поблагодарило Руни за работу и заявило, что клуб будет развиваться в другом направлении. По итогам 26 туров "Бирмингем" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Пока неизвестно, кто возглавит команду после Руни.
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