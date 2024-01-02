Руни уволили из Бирмингема спустя несколько месяцев после назначения

Уэйн Руни во время матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни проработал во главе "Бирмингема" чуть меньше трех месяцев. Клуб досрочно расторг контракт с молодым тренером.

Причиной такого решения стали неудачные результаты команды, сообщил официальный сайт "Бирмингем Сити".

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Уэйн Руни возглавил "Бирмингем" 11 октября 2023 года вскоре после ухода из американского клуба "Ди Си Юнайтед". Он подписал контракт на три с половиной года, но не проработал и трех месяцев.

Уэйн Руни благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Craig Brough

Достижения Руни в "Бирмингеме"

Английский тренер успел провести во главе "синих" пятнадцать матчей. Под руководством Уэйна Руни команда одержала только две победы с минимальным счетом — над "Кардифф Сити" и "Шеффилд Уэнсдей".

Руководство "синих" поблагодарило Руни за работу и заявило, что клуб будет развиваться в другом направлении. По итогам 26 туров "Бирмингем" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Пока неизвестно, кто возглавит команду после Руни.

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