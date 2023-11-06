Жена Руни рассказала правду о серьезной болезни Уэйна

Уэйн Руни в "Бирмингем Сити". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Главный тренер английского клуба "Бирмингем Сити" Уэйн Руни на протяжение десятилетий борется с депрессией. Из-за этого бывшего игрока сборной Англии развилась алкогольная зависимость.

Руни каждый день вынужден справляться с трудностями, рассказала его жена Колин в интервью Daily Mail.

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Колин Руни рассказала о приступах депрессии Уэйна и о том, насколько тяжело ему было справиться с бременем славы. Жена легенды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии сама была в центре внимания на протяжении последних 20 лет с тех пор, как форвард в 16-летнем возрасте дебютировал в составе "Эвертона". Она собирается выпустить автобиографию, в которой будут описаны ее взлеты и падения с Уэйном.

Уэйн Руни общается с прессой. Фото: Reuters/Matthew Childs

Заболевание Руни

В интервью, посвященном продвижению книги, Колин сказала, что Уэйн иногда "слетал с катушек" и утешал себя алкоголем. Таким образом он пытался справиться со своей славой. И сейчас тренер "Бирмингем Сити" все еще борется со своим психическим заболеванием, говорит его возлюбленная детства.

"У него до сих пор депрессия. На протяжение десятилетий мы живем под пристальным вниманием прессы и болельщиков. Да, мой муж выпивает, что стереть все это и "сбежать из мира". Разумеется, такой подход не работает. В самые тяжелые времена после каждого проступка он попадал на передовицы газет. И ситуация только ухудшалась", — рассказала Колин Руни.

Колин и Уэйн Руни. Фото: instagram.com/coleen_rooney/

На вопрос о том, думала ли она о разводе, супруга Уэйна Руни ответила без колебаний, что такого никогда не было. По ее словам, она всегда пыталась помочь мужу всем, чем возможно, и часто выступала в роли терапевта.

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