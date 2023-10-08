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Руни в ближайшее время возглавит одну из английских команд

8 октября 2023 14:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Руни в ближайшее время возглавит одну из английских команд
Уэйн Руни во время матча "Ди Си Юнайтед". Фото: Reuters/Geoff Burke
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Британский тренер Уэйн Руни остался без работы после ухода из американского "Ди Си Юнайтед" в конце регулярного сезона MLS. Наставника уже связывают с возвращением в английский футбол. 

Он может возглавить один из клубов Чемпионшипа, сообщает Mirror

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Уэйн Руни покинул "Ди Си Юнайтед" по обоюдному согласию с руководством клуба. Несмотря на победу в последнем туре регулярного первенства MLS, английский тренер не сумел вывести свою команду в плей-офф. Было решено не продлевать контракт с наставником. Сам Руни неоднократно заявлял, что соскучился по семье, которая осталась в Великобритании, и хочет вернуться домой. 

Уэйн Руни
Руни наблюдает за игрой своей команды. Фото: Reuters/Amber Searls

Руни уже нашел новую команду

Уэйн Руни является главным претендентом на замену Джона Юстаса, который вскоре уйдет из "Бирмингем Сити". За Юстасом следят многие клубы как в Премьер-лиге, так и в других чемпионатах, поскольку он проделал отличную работу на "Сент-Эндрюс". Если он уйдет, то 37-летний Руни сможет вернуться в английский футбол. С 2019 по 2022 годы Уэйн работал в "Дерби Каунти". 

Американские владельцы "Бирмингем Сити" во главе с Томом Вагнером и звездой НФЛ Томом Брэйди, который теперь выступает в качестве инвестора, являются известными поклонниками Руни. Сам Уэйн неоднократно говорил, что хочет добиться успеха в Англии, а затем поработать в одном из топ-клубов. 

По итогам 11 туров "Бирмингем" идет на шестом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. 

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