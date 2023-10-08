Руні найближчим часом очолить одну з англійських команд
Британський тренер Вейн Руні залишився без роботи після звільнення з американського "Ді Сі Юнайтед" наприкінці регулярного сезону MLS. Наставника вже пов'язують із поверненням до англійського футболу.
Він може очолити один із клубів Чемпіоншипу, повідомляє Mirror.
Вейн Руні покинув "Ді Сі Юнайтед" за згодою з керівництвом клубу. Попри перемогу в останньому турі регулярної першості MLS, англійський тренер не зумів вивести свою команду до плей-офф. Було вирішено не продовжувати контракт із наставником. Сам Руні неодноразово заявляв, що скучив за сім'єю, яка залишилася у Великій Британії, і хоче повернутися додому.
Руні вже знайшов нову команду
Вейн Руні є головним претендентом на заміну Джона Юстаса, який незабаром піде з "Бірмінгем Сіті". За Юстасом стежать багато клубів як у Прем'єр-лізі, так і в інших чемпіонатах, оскільки він зробив чудову роботу на "Сент-Ендрюс". Якщо він піде, то 37-річний Руні зможе повернутися до англійського футболу. З 2019 по 2022 роки Вейн працював у "Дербі Каунті".
Американські власники "Бірмінгем Сіті" на чолі з Томом Вагнером і зіркою НФЛ Томом Брейді, який тепер виступає як інвестор, є відомими шанувальниками Руні. Сам Вейн неодноразово говорив, що хоче досягти успіху в Англії, а потім попрацювати в одному з топклубів.
За підсумками 11 турів "Бірмінгем" йде на шостому місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу.
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