Руні найближчим часом очолить одну з англійських команд

Вейн Руні під час матчу "Ді Сі Юнайтед". Фото: Reuters/Geoff Burke

Британський тренер Вейн Руні залишився без роботи після звільнення з американського "Ді Сі Юнайтед" наприкінці регулярного сезону MLS. Наставника вже пов'язують із поверненням до англійського футболу.

Він може очолити один із клубів Чемпіоншипу, повідомляє Mirror.

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Вейн Руні покинув "Ді Сі Юнайтед" за згодою з керівництвом клубу. Попри перемогу в останньому турі регулярної першості MLS, англійський тренер не зумів вивести свою команду до плей-офф. Було вирішено не продовжувати контракт із наставником. Сам Руні неодноразово заявляв, що скучив за сім'єю, яка залишилася у Великій Британії, і хоче повернутися додому.

Руні спостерігає за грою своєї команди. Фото: Reuters/Amber Searls

Руні вже знайшов нову команду

Вейн Руні є головним претендентом на заміну Джона Юстаса, який незабаром піде з "Бірмінгем Сіті". За Юстасом стежать багато клубів як у Прем'єр-лізі, так і в інших чемпіонатах, оскільки він зробив чудову роботу на "Сент-Ендрюс". Якщо він піде, то 37-річний Руні зможе повернутися до англійського футболу. З 2019 по 2022 роки Вейн працював у "Дербі Каунті".

Американські власники "Бірмінгем Сіті" на чолі з Томом Вагнером і зіркою НФЛ Томом Брейді, який тепер виступає як інвестор, є відомими шанувальниками Руні. Сам Вейн неодноразово говорив, що хоче досягти успіху в Англії, а потім попрацювати в одному з топклубів.

За підсумками 11 турів "Бірмінгем" йде на шостому місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

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