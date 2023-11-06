Дружина Руні розповіла правду про серйозну хворобу Вейна

Вейн Руні в "Бірмінгем Сіті". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Головний тренер англійського клубу "Бірмінгем Сіті" Вейн Руні протягом десятиліть бореться з депресією. Через це в колишнього гравця збірної Англії розвинулася алкогольна залежність.

Руні щодня змушений долати труднощі, розповіла його дружина Колін в інтерв'ю Daily Mail.

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Колін Руні розповіла про напади депресії Вейна і про те, наскільки важко йому було впоратися з тягарем слави. Дружина легенди "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії сама була в центрі уваги протягом останніх 20 років з того часу, як форвард у 16-річному віці дебютував у складі "Евертона". Вона збирається випустити автобіографію, в якій будуть описані її злети та падіння з Вейном.

Вейн Руні спілкується з пресою. Фото: Reuters/Matthew Childs

Захворювання Руні

В інтерв'ю, присвяченому просуванню книги, Колін сказала, що Вейн іноді "позбувався розуму" і втішав себе алкоголем. Таким чином він намагався впоратися зі своєю славою. І зараз тренер "Бірмінгем Сіті" все ще бореться зі своїм психічним захворюванням.

"У нього досі депресія. Протягом десятиліть ми живемо під пильною увагою преси та вболівальників. Так, мій чоловік випиває, що стерти все це і "втекти від світу". Зрозуміло, такий підхід не працює. У найважчі часи після кожної провини він потрапляв на передовиці газет. І ситуація лише погіршувалась", — розповіла Колін Руні.

Колін та Вейн Руні. Фото: instagram.com/coleen_rooney/

На питання про те, чи думала вона про розлучення, дружина Вейна Руні відповіла без вагань, що такого ніколи не було. За її словами, вона завжди намагалася допомогти чоловікові всім, чим можливо, і часто виступала у ролі терапевта.

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