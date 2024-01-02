Руні звільнили з Бірмінгема через кілька місяців після призначення

Вейн Руні під час матчу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Колишній форвард збірної Англії Вейн Руні пропрацював на чолі "Бірмінгема" трохи менш як три місяці. Клуб достроково розірвав контракт із молодим тренером.

Причиною такого рішення стали невдалі результати команди, повідомив офіційний сайт Бірмінгем Сіті.

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Вейн Руні очолив "Бірмінгем" 11 жовтня 2023 року невдовзі після виходу з американського клубу "Ді Сі Юнайтед". Він підписав контракт на три з половиною роки, але не працював і трьох місяців.

Вейн Руні дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Craig Brough

Досягнення Руні у "Бірмінгемі"

Англійський тренер встиг провести на чолі "синіх" п'ятнадцять матчів. Під керівництвом Вейна Руні команда здобула лише дві перемоги з мінімальним рахунком — над "Кардіфф Сіті" та "Шеффілд Венсдей".

Керівництво "синіх" подякувало Руні за роботу і заявило, що клуб розвиватиметься в іншому напрямку. За підсумками 26 турів "Бірмінгем" посідає 20-е місце у турнірній таблиці Чемпіоншипа. Поки що невідомо, хто очолить команду після Руні.

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