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Руні звільнили з Бірмінгема через кілька місяців після призначення

2 січня 2024 14:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Руні звільнили з Бірмінгема через кілька місяців після призначення
Вейн Руні під час матчу. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної Англії Вейн Руні пропрацював на чолі "Бірмінгема" трохи менш як три місяці. Клуб достроково розірвав контракт із молодим тренером.

Причиною такого рішення стали невдалі результати команди, повідомив офіційний сайт Бірмінгем Сіті.

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Вейн Руні очолив "Бірмінгем" 11 жовтня 2023 року невдовзі після виходу з американського клубу "Ді Сі Юнайтед". Він підписав контракт на три з половиною роки, але не працював і трьох місяців.

Уейн Руні
Вейн Руні дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Craig Brough

Досягнення Руні у "Бірмінгемі"

Англійський тренер встиг провести на чолі "синіх" п'ятнадцять матчів. Під керівництвом Вейна Руні команда здобула лише дві перемоги з мінімальним рахунком — над "Кардіфф Сіті" та "Шеффілд Венсдей".

Керівництво "синіх" подякувало Руні за роботу і заявило, що клуб розвиватиметься в іншому напрямку. За підсумками 26 турів "Бірмінгем" посідає 20-е місце у турнірній таблиці Чемпіоншипа. Поки що невідомо, хто очолить команду після Руні.

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