Сандерленд не отпускает Русина дешево — Хайдук отказался, УПЛ ждет

Назарий Русин. Фото: "Хайдук"

Украинский нападающий Назарий Русин, права на которого принадлежат английскому "Сандерленду", сейчас находится в аренде в хорватском "Хайдуке". Однако, уже летом игрок может вернуться в Украину.

Об этом сообщил портал "Футбол 24".

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Русин провалил международную карьеру

Назарий сначала провалился в "Сандерленде", но после перехода в хорватский "Хайдук" ситуация почти не изменилась. К тому же, клуб из Сплита отказался от дальнейшего сотрудничества из-за слишком высоких финансовых требований "Сандерленда".

После трансфера Русин провел за Хайдук 12 матчей, в основном выходя на замену, и записал в актив одну голевую передачу.

Летом Русину нужно снова искать команду и на него рассчитывают украинские ЛНЗ и "Металлист 1925". Ранее Назарий себя хорошо проявил в работе с их главными тренерами Романом Григорчуком в "Черноморце" и Патриком Ван Леувеном в "Заре".

Возвращение Русина в УПЛ может стать новым импульсом для его карьеры. Он был в подобной ситуации перед двумя арендами в "Зарю", где показывал себя как нельзя лучше.

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