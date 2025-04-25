Сандерленд не відпускає Русина дешево — Хайдук відмовився, УПЛ чекає

Назарій Русин. Фото: "Хайдук"

Український нападник Назарій Русин, права на якого належать англійському "Сандерленду", наразі перебуває в оренді в хорватському "Хайдуку". Однак, вже влітку гравець може повернутися в Україну.

Про це повідомив портал "Футбол 24".

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Русин провалив міжнародну кар'єру

Назарій спершу провалився у "Сандерленді", але після переходу в хорватський "Хайдук" ситуація майже не змінилась. До того ж, клуб зі Спліта відмовився від подальшої співпраці через занадто високі фінансові вимоги "Сандерленда".

Після трансферу Русин провів за Хайдук 12 матчів, в основному виходячи на заміну, і записав в актив одну гольову передачу.

Влітку Русину потрібно знову шукати команду і на нього розраховують українські ЛНЗ та "Металіст 1925". Раніше Назарій себе добре проявив в роботі з головними тренерами Романом Григорчуком в "Чорноморці" та Патріком Ван Леувеном в "Зорі".

Повернення Русина в УПЛ може стати новим імпульсом для його кар’єри. Він був у подібній ситуації перед двома орендами в "Зорю", де він показував себе як найкраще.

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