Сандерленд не відпускає Русина дешево — Хайдук відмовився, УПЛ чекає

Русин близький до повернення в Україну
Український нападник Назарій Русин, права на якого належать англійському "Сандерленду", наразі перебуває в оренді в хорватському "Хайдуку". Однак, вже влітку гравець може повернутися в Україну.
Про це повідомив портал "Футбол 24".
Русин провалив міжнародну кар'єру
Назарій спершу провалився у "Сандерленді", але після переходу в хорватський "Хайдук" ситуація майже не змінилась. До того ж, клуб зі Спліта відмовився від подальшої співпраці через занадто високі фінансові вимоги "Сандерленда".
Після трансферу Русин провів за Хайдук 12 матчів, в основному виходячи на заміну, і записав в актив одну гольову передачу.
Влітку Русину потрібно знову шукати команду і на нього розраховують українські ЛНЗ та "Металіст 1925". Раніше Назарій себе добре проявив в роботі з головними тренерами Романом Григорчуком в "Чорноморці" та Патріком Ван Леувеном в "Зорі".
Повернення Русина в УПЛ може стати новим імпульсом для його кар’єри. Він був у подібній ситуації перед двома орендами в "Зорю", де він показував себе як найкраще.
Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" планує підписати нігерійського нападника Віктора Осімхена, який грає в чемпіонаті Туреччини.
Польський клуб, який грає в єврокубках, хоче підписати гравця збірної України.
Легендарний футболіст та чемпіон АПЛ Варді йде з клубу, після 13 років.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс показав на чому їздить в Монако.
Читайте Новини.LIVE!