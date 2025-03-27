Сандерленд планує продати Назарія Русина цього літа

Назарій Русин. Фото: "Сандерленд"

Наступного літа серед українських футболістів в Англії можуть статися втрати. "Сандерленд" планує позбавитися від одного з гравців з українським паспортом.

Про це повідомив портал Sunderland AFC News.

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За інформацією джерела, "Сандерленд" влітку хоче продати українського вінгера Назарія Русина, який наразі грає в оренді в хорватському "Хайдуку".

Влітку Русин має повернутись в "Сандерленд", де на нього не розраховують. При цьому, у футболіста чинний контракт до 30 червня 2027 року.

Русин перейшов у "Сандерленд" з луганської "Зорі" у вересні 2023 року за 2,5 млн євро.

Цього сезону у Русина за "Сандерленд" один гол в 11 матчах. У "Хайдуці" у Назарія один асист в семи іграх.

Згідно зі статистичним порталом "Трансфермаркт", трансферна вартість гравця складає 1,5 млн євро.

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