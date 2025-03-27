Сандерленд планирует продать Назария Русина этим летом

Назарий Русин. Фото: "Сандерленд"

Следующим летом среди украинских футболистов в Англии могут произойти потери. "Сандерленд" планирует избавиться от одного из игроков с украинским паспортом.

Об этом сообщил портал Sunderland AFC News.

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По информации источника, "Сандерленд" летом хочет продать украинского вингера Назария Русина, который сейчас играет в аренде в хорватском "Хайдуке".

Летом Русин должен вернуться в "Сандерленд", где на него не рассчитывают. При этом, у футболиста действующий контракт до 30 июня 2027 года.

Русин перешел в "Сандерленд" из луганской "Зари" в сентябре 2023 года за 2,5 млн евро.

В этом сезоне у Русина за "Сандерленд" один гол в 11 матчах. В "Хайдуке" у Назария один ассист в семи играх.

Согласно статистическому порталу "Трансфермаркт", трансферная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

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