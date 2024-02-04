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Русин забил очень красивый гол в чемпионате Англии — видео

4 февраля 2024 18:37
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Агабекян Карен
редактор
Русин забил очень красивый гол в чемпионате Англии — видео
Украинский нападающий Назарий Русин. Фото: "Сандерленд"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 30-м туре Чемпионшипа "Мидлсбро" принимал "Сандерленд". Во втором тайме матча вышел украинский форвард "Черных котов" Назарий Русин.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Голы: Форсс, 61 — Русин, 83

25-летний украинец начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 67-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев.

Русин на 83-й минуте получил мяч и с линии штрафной мощно пробил в ближний угол. Такой удар стал неожиданностью для голкипера, допустившего ошибку и пропустившего под штангу.

Русин забил свой второй гол за "Черных котов" в Чемпионшипе и пятый в целом.

"Сандерленд" во втором по силе дивизионе набрал 44 очка и занимает 8 место в турнирной таблице.

Отметим, что в клубе Русин отведена роль резервиста, поскольку главный тренер осторожно подпускает его к стартовому составу.

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украинские легионеры (футбол)
Чемпионшип
Назарий Русин
Сандерленд

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