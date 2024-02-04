Русин забил очень красивый гол в чемпионате Англии — видео
В 30-м туре Чемпионшипа "Мидлсбро" принимал "Сандерленд". Во втором тайме матча вышел украинский форвард "Черных котов" Назарий Русин.
Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Rusyn equaliser 👏— A LOVE SUPREME (@ALS_Fanzine) February 4, 2024
https://t.co/ncOGkJcrsD
Русин спас "Сандерленд"
"Мидлсбро" — "Сандерленд" — 1:1
Голы: Форсс, 61 — Русин, 83
25-летний украинец начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 67-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев.
Русин на 83-й минуте получил мяч и с линии штрафной мощно пробил в ближний угол. Такой удар стал неожиданностью для голкипера, допустившего ошибку и пропустившего под штангу.
Русин забил свой второй гол за "Черных котов" в Чемпионшипе и пятый в целом.
"Сандерленд" во втором по силе дивизионе набрал 44 очка и занимает 8 место в турнирной таблице.
Отметим, что в клубе Русин отведена роль резервиста, поскольку главный тренер осторожно подпускает его к стартовому составу.
Напомним, Шовковский неожиданно отреагировал на третье поражение "Динамо" на собрании.
Залужный поздравил Усиков, подаренный главнокомандующим.
Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы.
В "Барселоне" прокомментировали возвращение Гвардиолы в клуб.
Артем Довбик подтвердил травму и назвал сроки обновления.
Читайте Новини.LIVE!