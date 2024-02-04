Русин забил очень красивый гол в чемпионате Англии — видео

Украинский нападающий Назарий Русин. Фото: "Сандерленд"

В 30-м туре Чемпионшипа "Мидлсбро" принимал "Сандерленд". Во втором тайме матча вышел украинский форвард "Черных котов" Назарий Русин.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Rusyn equaliser 👏



https://t.co/ncOGkJcrsD — A LOVE SUPREME (@ALS_Fanzine) February 4, 2024

Русин спас "Сандерленд"

"Мидлсбро" — "Сандерленд" — 1:1

Голы: Форсс, 61 — Русин, 83

25-летний украинец начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 67-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев.

Русин на 83-й минуте получил мяч и с линии штрафной мощно пробил в ближний угол. Такой удар стал неожиданностью для голкипера, допустившего ошибку и пропустившего под штангу.

Русин забил свой второй гол за "Черных котов" в Чемпионшипе и пятый в целом.

"Сандерленд" во втором по силе дивизионе набрал 44 очка и занимает 8 место в турнирной таблице.

Отметим, что в клубе Русин отведена роль резервиста, поскольку главный тренер осторожно подпускает его к стартовому составу.

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