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Русин забив дуже гарний гол у чемпіонаті Англії — відео

4 лютого 2024 18:37
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Агабекян Карен
редактор
Русин забив дуже гарний гол у чемпіонаті Англії — відео
Український форвард Назарій Русин. Фото: "Сандерленд"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 30-му турі Чемпіоншипу "Мідлсбро" приймав "Сандерленд". У другому таймі матчу вийшов український форвард "Чорних котів" Назарій Русин.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Мідлсбро" — "Сандерленд" — 1:1

Голи: Форсс, 61 — Русин, 83

25-річний українець розпочав матч на лавці запасних й з'явився на полі на 67-й хвилині за рахунку 1:0 на користь господарів.

Русин на 83-й хвилині отримав м’яч й з лінії штрафного потужно пробив у ближній кут. Такий удар став несподіванкою для голкіпера, який припустив помилку й пропустив під штангу.

Русин забив свій другий гол за "Чорних котів" у Чемпіоншипі та п’ятий загалом.

"Сандерленд" у другому за силою дивізіоні набрав 44 очки та посідає 8 місце в турнірній таблиці.

Зазначимо, що у клубі Русин відіграє роль резірвіста, оскільки головний тренер обережно підпускає його до стартового складу.

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українські легіонери (футбол)
Чемпіоншіп
Назарій Русин
Сандерленд

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