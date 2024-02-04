Русин забив дуже гарний гол у чемпіонаті Англії — відео
У 30-му турі Чемпіоншипу "Мідлсбро" приймав "Сандерленд". У другому таймі матчу вийшов український форвард "Чорних котів" Назарій Русин.
Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.
Rusyn equaliser 👏— A LOVE SUPREME (@ALS_Fanzine) February 4, 2024
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Русин врятував "Сандерленд"
"Мідлсбро" — "Сандерленд" — 1:1
Голи: Форсс, 61 — Русин, 83
25-річний українець розпочав матч на лавці запасних й з'явився на полі на 67-й хвилині за рахунку 1:0 на користь господарів.
Русин на 83-й хвилині отримав м’яч й з лінії штрафного потужно пробив у ближній кут. Такий удар став несподіванкою для голкіпера, який припустив помилку й пропустив під штангу.
Русин забив свій другий гол за "Чорних котів" у Чемпіоншипі та п’ятий загалом.
"Сандерленд" у другому за силою дивізіоні набрав 44 очки та посідає 8 місце в турнірній таблиці.
Зазначимо, що у клубі Русин відіграє роль резірвіста, оскільки головний тренер обережно підпускає його до стартового складу.
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