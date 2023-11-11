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Русин сделал первый ассист и помог Сандерленду победить Бирмингем

11 ноября 2023 19:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Русин сделал первый ассист и помог Сандерленду победить Бирмингем
Назарий Русин на дальнем плане. Фото: Twitter/SunderlandAFC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Назарий Русин отметился первым голевым действием в Чемпионшипе. Украинский форвард отдал голевой пас во время первого гола и помог "Сандерленду" обыграть "Бирмингем" со счетом 3:1.

Подробности матча и видео гола украинца в материале Новини.LIVE.

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Назарий Русин вышел в стартовом составе "черных котов" и отыграл на поле 61 минуту.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 17 минуте результативным ударом отличился брат Джуда Беллингема из "Реала" — Джоб, которому результативную передачу отдал головой Русин. Для Джоба это был гол в ворота своей бывшей команды.

В составе победителей голами отличились еще Адиль Аушиш и игрок гостей Дион Сандерсон, срезавший сферу в свои ворота. У соперников единственный гол забил Кодзи Мийоси.

8 матчей и 1 ассист Русина

Для украинца это было первое результативное действие в Чемпионшипе, где он отыграл восемь матчей.

После 16 туров "Сандерленд" набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, а "Бирмингем" имеет 19 баллов и 15 строчку.

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