Русин зробив перший асист та допоміг Сандерленду перемогти Бірмінгем
Назарій Русін відзначився першою гольовою дією у Чемпіоншип. Український форвард віддав гольовий пас під час першого голу та допоміг "Сандерленду" обіграти "Бірмінгем" з рахунком 3:1.
Подробиці матчу та відео голу українця в матеріалі Новини.LIVE.
Назарій Русин вийшов у стартовому складі "чорних котів" та відіграв на полі 61 хвилину.
Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 17 хвилині результативним ударом відзначився брат Джуда Беллінгема з "Реалу" — Джоб, якому результативну передачу віддав головою Русин. Для Джоба це був гол у ворота своєї колишньої команди.
Absolutely beautiful flick on from— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 11, 2023
Rusyn 🅰️ pic.twitter.com/H7swhe3mVv
У складі переможців голами відзначилися ще Аділь Аушиш та гравець гостей Діон Сандерсон, який зрізав сферу у свої ворота. У суперників єдиний гол забив Кодзі Мійосі.
8 матчів та 1 асист Русина
Для українця це була перша результативна дія в Чемпіоншипі, де він відіграв вісім матчів.
Після 16 турів "Сандерленд" набрав 26 очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, а "Бірмінгем" має 19 балів і 15 рядок.
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