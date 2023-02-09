Руслана Малиновского удостоили специальной наградой за победу над ПСЖ

Руслана Малиновского удостоили специальной награды за победу над "ПСЖ"
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский произвел настоящий фурор во французском футболе. Гол полузащитника в ворота "ПСЖ" вывел "Марсель" в четвертьфинал Кубка Франции.
Популярная французская спортивная газета L'Equipe поместила фотографию Руслана Малиновского на обложку, сообщает портал Новини.LIVE.
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29-летний Руслан Малиновский стал главным героем матча 1/8 Кубка Франции, в котором "Марсель" обыграл дома "ПСЖ". Эта победа над парижанами стала первой для "Олимпика" на "Велодроме" за 12 последних поединков. Решающий гол записал на свой счет украинский футболист.
Малиновский перешел в "Марсель" месяц назад на правах аренды из итальянской "Алатанте". Если он продолжит так же играть, французский клуб захочет выкупить его контракт. Гол в ворота "ПСЖ" стал вторым для Руслана в составе "Олимпика". В минувшие выходные он забил дебютный за "Марсель" мяч "Ницце" в Лиге 1.
Достижение Малиновского
Игра украинского полузащитника восхитила французских журналистов. Издание L'Equipe повестило его снимок на обложку — далеко не каждый легионер может похвастаться таким достижением. Лаконичный заголовок под фотографией гласит: "Слишком мощный".
Похоже, у Малиновского есть шанс реабилитировать карьеру. Пусть и не по вине футболиста, но последние полгода в "Аталанте" он был бледной тенью себя самого.
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