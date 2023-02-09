Руслана Малиновского удостоили специальной наградой за победу над ПСЖ

Французские спортивные журналисты похвалили украинского игрока

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский произвел настоящий фурор во французском футболе. Гол полузащитника в ворота "ПСЖ" вывел "Марсель" в четвертьфинал Кубка Франции.

Популярная французская спортивная газета L'Equipe поместила фотографию Руслана Малиновского на обложку, сообщает портал Новини.LIVE.

29-летний Руслан Малиновский стал главным героем матча 1/8 Кубка Франции, в котором "Марсель" обыграл дома "ПСЖ". Эта победа над парижанами стала первой для "Олимпика" на "Велодроме" за 12 последних поединков. Решающий гол записал на свой счет украинский футболист.

Малиновский перешел в "Марсель" месяц назад на правах аренды из итальянской "Алатанте". Если он продолжит так же играть, французский клуб захочет выкупить его контракт. Гол в ворота "ПСЖ" стал вторым для Руслана в составе "Олимпика". В минувшие выходные он забил дебютный за "Марсель" мяч "Ницце" в Лиге 1.

Достижение Малиновского

Игра украинского полузащитника восхитила французских журналистов. Издание L'Equipe повестило его снимок на обложку — далеко не каждый легионер может похвастаться таким достижением. Лаконичный заголовок под фотографией гласит: "Слишком мощный".

Похоже, у Малиновского есть шанс реабилитировать карьеру. Пусть и не по вине футболиста, но последние полгода в "Аталанте" он был бледной тенью себя самого.

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале".

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