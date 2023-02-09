Руслана Маліновського удостоїли спеціальною відзнакою за перемогу над "ПСЖ"

Французькі спортивні журналісти похвалили українського гравця

Футболіст збірної України Руслан Маліновський справив справжній фурор у французькому футболі. Гол півзахисника у ворота "ПСЖ" вивів "Марсель" до чвертьфіналу Кубка Франції.

Популярна французька спортивна газета L'Equipe помістила фотографію Руслана Маліновського на обкладинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

29-річний Руслан Маліновський став головним героєм матчу 1/8 Кубка Франції, в якому "Марсель" обіграв удома "ПСЖ". Ця перемога над парижанами стала першою для "Олімпіку" на "Велодромі" за 12 останніх поєдинків. Вирішальний гол записав на свій рахунок український футболіст.

Маліновський перейшов до "Марселя" місяць тому на правах оренди з італійської "Алатанти". Якщо він продовжить грати, французький клуб захоче викупити його контракт. Гол у ворота "ПСЖ" став другим для Руслана у складі "Олімпіка". Минулими вихідними він забив дебютний за "Марсель" м'яч "Ніцце" в Лізі 1.

Досягнення Маліновського

Гра українського півзахисника захопила французьких журналістів. Видання L'Equipe розповіло його знімок на обкладинку — далеко не кожен легіонер може похвалитися таким досягненням. Короткий заголовок під фотографією говорить: "Занадто сильний".

Схоже, Маліновський має шанс реабілітувати кар'єру. Нехай і не з вини футболіста, але останні пів року в "Аталанті" він був блідою тінню самого себе.

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