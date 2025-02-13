Карпаты и Рух — известно, кто предложил объединение

Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол. Фото: scdnipro1.com.ua

В УПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона. А также продолжают обсуждение самого резонансного события последних месяцев — объединения "Карпат" и "Руха".

Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол в интервью Tribuna.com рассказал, кто был инициатором этого объединения.

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По его словам, точную дату, когда эта идея возникла, он назвать не может. Речь идет об "определенном диалоге между президентами".

Почетный президент "Руха" Григорий Козловский. Фото: ФК "Рух"

Объединение "Карпат" и "Руха"

"Первый шаг сделал Григорий Петрович Козловский. Когда — не могу вам точно сказать, потому что я так понимаю, что был определенный диалог между президентами, а я в этой истории оказался уже перед финишной прямой", — отметил Русол.

Он добавил, что сейчас соглашение уже "фактически закрыто".

"Нам осталось узнать, как мы сможем работать вместе в детско-юношеском секторе. И это должен нам сказать регулятор — что вот это вы можете делать, вот это не можете", — резюмировал он.

"Карпаты" и "Рух" объявили о намерении объединиться 31 декабря 2024 года. С тех пор в СМИ периодически появлялись детали этого соглашения.

Также несколько игроков "Руха" уже перешли в "Карпаты". Речь идет об Алексее Сыче, Игоре Краснопире, а также Илье Кваснице и Олеге Федоре.

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