Карпати та Рух — відомо, хто запропонував об'єднання

Генеральний директор "Карпат" Андрій Русол. Фото: scdnipro1.com.ua

В УПЛ продовжують підготовку до другої частини сезону. А також продовжують обговорення найрезонанснішої події останніх місяців — об'єднання "Карпат" та "Руху".

Генеральний директор "Карпат" Андрій Русол в інтерв'ю Tribuna.com розповів, хто був ініціатором цього об'єднання.

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За його словами, точну дату, коли ця ідея виникла, він назвати не може. Йдеться про "певний діалог між президентами".

Почесний президент "Руху" Григорій Козловський. Фото: ФК "Рух"

Об'єднання "Карпат" та "Руху"

"Перший крок зробив Григорій Петрович Козловський. Коли — не можу вам точно сказати, бо я так розумію, що був певний діалог між президентами, а я в цій історії опинився вже перед фінішною прямою", — зазначив Русол.

Він додав, що зараз угода вже "фактично закрита".

"Нам лишилося дізнатися, як ми зможемо працювати разом в дитячо-юнацькому секторі. І це має нам сказати регулятор – що ось це ви можете робити, ось це не можете", — резюмував він.

"Карпати" та "Рух" оголосили про намір об'єднатись 31 грудня 2024 року. Відтоді у ЗМІ періодично з'являлись деталі цієї угоди.

Також кілька гравців "Руха" вже перейшли до "Карпат". Мова йде про Олексія Сича, Ігоря Краснопіра, а також Іллю Квасницю та Олега Федора.

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