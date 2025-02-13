Карпати та Рух — відомо, хто запропонував об'єднання

Русол розповів, хто став ініціатором об'єднання Карпат та Руху
В УПЛ продовжують підготовку до другої частини сезону. А також продовжують обговорення найрезонанснішої події останніх місяців — об'єднання "Карпат" та "Руху".
Генеральний директор "Карпат" Андрій Русол в інтерв'ю Tribuna.com розповів, хто був ініціатором цього об'єднання.
За його словами, точну дату, коли ця ідея виникла, він назвати не може. Йдеться про "певний діалог між президентами".
Об'єднання "Карпат" та "Руху"
"Перший крок зробив Григорій Петрович Козловський. Коли — не можу вам точно сказати, бо я так розумію, що був певний діалог між президентами, а я в цій історії опинився вже перед фінішною прямою", — зазначив Русол.
Він додав, що зараз угода вже "фактично закрита".
"Нам лишилося дізнатися, як ми зможемо працювати разом в дитячо-юнацькому секторі. І це має нам сказати регулятор – що ось це ви можете робити, ось це не можете", — резюмував він.
"Карпати" та "Рух" оголосили про намір об'єднатись 31 грудня 2024 року. Відтоді у ЗМІ періодично з'являлись деталі цієї угоди.
Також кілька гравців "Руха" вже перейшли до "Карпат". Мова йде про Олексія Сича, Ігоря Краснопіра, а також Іллю Квасницю та Олега Федора.
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