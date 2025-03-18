Сабо назвал игрока, которого Ребров должен был вызвать в сборную

Виталий Буяльский и Виталий Миколенко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы национальной команды перед поединками плей-офф Лиги Наций. Эксперт объяснил, как "сине-желтые" смогут избежать проблем в матчах с Бельгией.

Сабо предостерег тренерский штаб сборной Украины от ошибок, сообщает "Футбол 24".

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Йожеф Сабо считает, что сборная Украины уступает в классе Бельгии. Футболисты "красных дьяволов" регулярно получат игровую практику в сильнейших командах мира. По словам эксперта, в сборной Украины подобным достижением могут похвастаться только Трубин, Забарный и Миколенко.

Сергей Ребров наблюдает за работой команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Сабо думает о матчах Украины с Бельгией

Бывшего наставник "сине-желтых" беспокоит форма полузащитников команды, от которых зависит игра как в обороне, так и в атаке. Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную Украины Руслана Малиновского, который продемонстрировал уверенную игру в составе "Дженоа" после возвращения на поле после травмы.

"Футболистам сборной Украины не хватает класса. Никуда мы от этого не денемся. Ну как можно, когда идет контратака и надо мяч быстро передать другому игроку, пасовать назад? Или в простой ситуации плохо останавливать мяч? Или футболист просто носится, падает, подкатывается, а эффективности нет", — объяснил Сабо.

Опытный специалист с тревогой ждет матчей сборных Украины и Бельгии, но надеется на ничью команд в первой части противостояния, которая состоится 20 марта.

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